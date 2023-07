Immortals Fenyx Rising: Sequel angeblich wegen Assassin’s Creed Red eingestellt

Kürzlich wurde davon berichtet, dass Ubisoft die Arbeiten an einem Nachfolger zu „Immortals: Fenyx Rising“ eingestellt hatte. In einer Stellungnahme hatte das französische Unternehmen das Aus des Spiels später indirekt bestätigt. Nach dem Release des Spiels in 2020 hatte das Studio eigentlich sofort Interesse an dem Ausbau des Universums bekundet.

Wie Stephen Totilo von Axios nun berichtet, soll ein anderes Spiel des Studios für die Einstellung von „Immortals: Fenyx Rising 2“ verantwortlich sein. Denn das für 2024 gemunkelte „Assassin’s Creed: Red“ hätte für Ubisoft Quebec Priorität.

Ubisoft soll den Fokus auf Assassinen-Reihe legen

Stephen Totilo meldete sich kürzlich über Twitter mit den Informationen, die er über das Sequel von „Immortals: Fenyx Rising“ gehört hatte. So sei der Fokus des zweiten Spiels auf die polynesischen Götter vielversprechend und würde gut gehandhabt. „Aber es klingt so, als hätte die Fertigstellung von [Assassin’s Creed Codename Red] für das Studio in Quebec City Priorität“, so Totilo in seinem Beitrag.

„Bemerkenswert ist, dass Ubisoft sagt, dass Mitarbeiter zu unangekündigten Projekten versetzt werden, was sicher auf viele zutrifft“, fuhr Totilo fort. „Aber die Erwartung von Leuten, mit denen ich gesprochen habe und die Ubisoft nahe stehen, war, dass Red mehr Leute gebrauchen kann (wie auch Hexe), da Ubisoft für seine Zukunft auf [Assassin’s Creed] setzt.“ Im Mai hatte Ubisoft angekündigt, dass die Teams für mehrere „Assassin’s Creed“-Spiele deutlich anwachsen sollen

Ubisoft plant derzeit einige neue Teile seiner „Assassin’s Creed“-Reihe. Im Oktober erscheint „Assassin’s Creed Mirage“, das in Bagdad angesiedelt ist. Zudem arbeitet der Entwickler und Publisher an „Assassin’s Creed Red“, von dem ausgegangen wird, dass es 2024 auf den Markt kommt. Dazu sind das als gruselig beschriebene „Assassin’s Creed Hexe“, ein Multiplayer-Spiel sowie einige Mobile-Titel in Entwicklung.

