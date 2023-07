Immortals Fenyx Rising: Sequel eingestellt? Nun spricht auch Ubisoft

In dieser Woche erreichte uns die Meldung, dass sich Ubisoft dazu entschieden haben könnte, einen Nachfolger zu "Immortals: Fenyx Rising" einzustellen. In einer offiziellen Stellungnahme des Publishers wurde das Ganze indirekt bestätigt.

Nachdem in den vergangenen Jahren sowohl von einem möglichen Sequel als auch einem Spin-off zum 2020 veröffentlichten Action-Adventure „Immortals: Fenyx Rising“ die Rede war, erreichte uns in dieser Woche die Meldung, dass bei Ubisoft Quebec die Arbeiten an einem Sequel eingestellt wurden.

Dies berichteten die Kollegen von Videogames Chronicle unter Berufung auf anonyme und mit der Sachlage vertraute Quellen. In der Zwischenzeit meldeten sich auch die Verantwortlichen von Ubisoft selbst zu Wort und wiesen in einem offiziellen Statement darauf hin, dass die Niederlassung im kanadischen Quebec kreativ neu ausgerichtet und sich zukünftig auf die Arbeiten an großen Ubisoft-Marken konzentrieren wird.

Auf den eingestellten Nachfolger zu „Immortals: Fenyx Rising“ ging der Publisher in seiner Stellungnahme zwar nicht explizit ein, liest man zwischen den Zeilen, dann hören sich die Aussagen jedoch in der Tat danach an, dass das Projekt gestrichen wurde und sich nicht mehr in der aktiven Entwicklung befindet.

Ubisofts Stellungnahme im Wortlaut

Zur Neuausrichtung von Ubisoft Quebec führte Ubisoft aus: „Im Rahmen unserer globalen Strategie leiten wir einige kreative Teams und Ressourcen im Quebec-Studio auf andere unangekündigte Projekte um. Die Expertise und Technologien, die diese Teams entwickelt haben, werden als Beschleuniger für die Entwicklung dieser wichtigen Projekte dienen, die sich auf unsere größten Marken konzentrieren. Zum jetzigen Zeitpunkt haben wir keine weiteren Informationen zu teilen.“

Mit den angesprochenen „größeren Projekten“ dürften unter anderem die verschiedenen „Assassin’s Creed“-Titel gemeint sein, die sich aktuell in Entwicklung befinden – darunter „Assassin’s Creed: Codename Hexe“ oder das im feudalen Japan angesiedelte „Assassin’s Creed Red“-Red. Wie Ubisoft kürzlich ankündigte, sollen zukünftig bis zu 2.800 Menschen an den unterschiedlichen „Assassin’s Creed“-Titeln arbeiten.

Wann mit der offiziellen Präsentation oder ersten Gameplay-Szenen zu den Projekten zu rechnen ist, ließ Ubisoft bisher offen.

