Naruto X Boruto Ultimate Ninja Storm Connections: Termin und deutschsprachiger Trailer

„Naruto X Boruto Ultimate Ninja Storm Connections“ hat einen Termin erhalten und wird demnach am 17. November 2023 für PS5, PS4, Xbox Series X/S, Xbox One und Nintendo Switch auf den Markt gebracht.

Spieler, die auf die PC-Version warten, müssen sich noch etwas in Geduld üben. Entsprechende Details sollen zu einem späteren Zeitpunkt herausgegeben werden.

Bandai Namco weist darauf hin, dass mit „Naruto X Boruto Ultimate Ninja Storm Connections“ erstmals ein Spiel der „Naruto“-Reihe eine deutsche und französische Sprachausgabe erhält. Dafür wurde der offizielle Cast des Anime verpflichtet. Ziel war es, den Spielern eine möglichst immersive Erfahrung zu ermöglichen.

Mehrere Editions werden angeboten

„Naruto X Boruto Ultimate Ninja Storm Connections“ kann wahlweise digital auf PlayStation und Xbox vorbestellt werden. Ebenfalls werden abgesehen vom PC physische Editions angeboten.

Die folgenden Editions stehen zur Auswahl:

Die Standard Edition (Basisspiel)

Die Deluxe Edition (digital) inklusive Season Pass. Er enthält fünf Charaktere, die zu einem späteren Zeitpunkt angekündigt werden. Außerdem sind mit dem Season Pass-Bonus und dem Deluxe-Bonus zwei zusätzliche Kostüme enthalten.

Die Ultimate Edition (digital) beinhaltet den Content der Deluxe Edition sowie den Ultimate-Bonus, der fünf Kostüme und zwei Accessoire-Gegenstände hinzufügt.

Die Collector’s Edition enthält das Basisspiel, ein Steelbook, zwei exklusive Figuren und ein spezielles, doppelseitiges Inlay.

Die Premium Collector’s Edition enthält das Basisspiel, zwei Figuren, ein Steelbook, ein spezielles, doppelseitiges Inlay, sechs Sammelkarten, eine offizielle Schriftrolle, den Season Pass sowie den Season Pass-Bonus und die Deluxe- und Ultimate-Boni.

Spieler, die bei teilnehmenden Händlern eine Edition von „Naruto X Boruto Ultimate Ninja Storm Connections“ vorbestellen, erhalten die folgenden Kostüme: Naruto Uzumaki (TV Anime 20th Anniversary Costume), Sasuke Uchiha (TV Anime 20th Anniversary Costume) und Naruto Uzumaki (The Final Battle).

„Naruto X Boruto Ultimate Ninja Storm Connections“ lässt Spieler die Geschichte um Naruto und Sasuke erneut erleben und führt durch Kämpfe der Naruto-Story. Zusätzlich bietet das neue Spiel eine Geschichte rund um Boruto, die exklusiv für das Spiel kreiert wurde.

Ältere Meldungen zu Naruto X Boruto Ultimate Ninja Storm Connections:

Bandai Namco verspricht mehr als 130 spielbare Charaktere aus dem bisher größten Kader in einem „Ultimate Ninja Storm“-Spiel. Mit dabei sind auch drei neue Charaktere aus der Kara-Organisation: Boro, Delta und Koji Kaschin. Nachfolgend verdeutlicht ein neuer Trailer, was Spieler in Deutschland erwartet:

