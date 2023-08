Modern Warfare 2 & Warzone 2: Mid-Season-Update mit Lara Croft und Co. steht bevor

So sieht Lara Croft in "Call of Duty" aus.

Am Mittwoch, dem 30. August, steht Season Five Reloaded an. Mit dem Update führt Activision in „Modern Warfare 2“ und „Warzone 2“ verschiedene neue Inhalte ein.

Eines davon ist ein prominenter Videospiel-Charakter: Lara Croft. Die junge Archäologin kann ab dem 9. September Bestandteil eines Tracer Packs gekauft werden. Neben der Heldin sind drei Waffen-Blaupausen, ein Fahrzeug-Skin, ein Ladebildschirm, ein Sticker und ein Emblem.

Ebenfalls ab September erhältlich ist das Mace Operator Bundle. Gleich zum Release des Mid-Season-Updates ist wiederum das Bundle mit dem Rapper 21 Savage verfügbar.

Als Nächstes erweitert das Entwicklerteam das Waffenarsenal. Ins Spiel kommen eine Spitzhacke, eine 9mm-Pistole und eine Maschinenpistole. Entweder schaltet ihr sie über Ingame-Herausforderungen frei oder ihr kauft ein entsprechendes Store-Bundle.

Neue MP-Karte und -Modus

Für den Multiplayer haben die Entwickler eine weitere Map für euch. Sie heißt DRC – Zone 1. Es ist eine kleine 6v6-Map, die rasante Gefechte bietet. Vorbild ist ein Teil der Exkursionszone Building 21 aus dem DMZ-Modus.

Zusätzlich dürft ihr einen neuen Modus namens Gunfight Snipers in Angriff nehmen. Wer sich für einen geübten Scharfschützen hält, sollte unbedingt mal reinschauen. Alle Maps aus „Gunfight“ sind hier spielbar.

Was ändert sich so in „Warzone 2“? Freut euch unter anderem auf Fort Resurgence. Es ist der respawn-basierte Modus, der auf Al Bagra begrenzt ist. Das ist die Festung von Al-Mazrah. Nach der Installation des Updates findet ihr im Menü eine eigene Playlist dafür. Zudem feiert Armored Royale aus dem ersten „Warzone“ sein Comeback. Mehrere Squads sind hier mit einem MRAP-Fahrzeug unterwegs, mit dem ihr gegnerische Teams bekämpft.

Neue Inhalte gibt’s auch für DMZ: Ein paar Fraktionsmissionen mit verschiedenen Belohnungen werden implementiert. Ansonsten könnt ihr ein paar Aufgaben bewältigen, um Kommunikationsstationen aufzurüsten.

Darüber hinaus führen die zuständigen Entwickler noch zwei weitere Tracer-Packs und Herausforderungen ein. Am Ende weisen die Verantwortlichen noch mal auf die Möglichkeit hin, eure Inhalte auf „Modern Warfare 3“ zu übertragen. Der Nachfolger kommt am 10. November dieses Jahres für PlayStation, Xbox und PC heraus.

