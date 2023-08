EA Sports WRC: Codemasters-Rennspiel hat einen Termin – Gerücht

Der Leaker „billbil kun“ sagt nicht nur in aller Regelmäßigkeit die PlayStation Plus-Neuzugänge voraus. Auch zu Neuankündigungen von Spielen hat der Insider gelegentlich ein paar Angaben parat.

Im vergangenen Juli berichtete „billbil kun“ vom neuen „WRC“-Spiel, das nach dem Wechsel der Lizenz im Jahr 2020 von den Rennspiel-Experten von Codemasters entwickelt wird. Nachdem er von einer Verschiebung und dem Wegfall der alten Konsolen sprach, folgte heute ein Termin.

Release angeblich im November

Dem Leaker zufolge war die Veröffentlichung des neuen „WRC“ eigentlich für Ende Juli 2023 geplant. Doch aufgrund der Verschiebung müssen Fans nun bis zum 3. November 2023 warten. Besitzer der Champions Edition sowie EA Play-Abonnenten (mit der 10-stündigen Testversion) profitieren von einem dreitägigen Vorabzugang und können bereits am 31. Oktober 2023 loslegen.

Für Überraschung sorgt der Preis, sofern er sich bewahrheitet: So soll die Standardversion von „WRC“ in Europa nur 49,99 Euro kosten. Laut „billbil kun“ legten ältere Daten nahe, dass ursprünglich ein Preis von 79,99 Euro vorgesehen war, sodass es an dieser Stelle offenbar zu einer Planänderung kam.

Der höhere Preis könnte aber auch für die Champions Edition von „WRC“ gelten, die neben dem Basisspiel mehrere Spielerweiterungen bzw. die Inhalte der fünf Post-Launch-Seasons umfassen soll.

„Außerdem konnten wir das Cover des Spiels sehen, das aus rechtlichen Gründen natürlich nicht geteilt wird. Hier ist der Ford Puma Rally1 M-Sport auf einer verschneiten Strecke bei der Rallye Schweden 2023 zu sehen“, so der Leaker weiter.

Nicht selten folgen recht zeitnah nach den Leaks von „billbil kun“ die offiziellen Ankündigungen, sodass es in dieser oder in der kommenden Woche offizielle Informationen zum neuen „WRC“-Spiel geben könnte. Auch bei einem anderen Codemasters-Projekt war der Insider sehr verräterisch. Nur ein paar Tage später erfolgte die Bestätigung.

