F1 23: Termin des Rennspiels steht offenbar fest

Gerüchten zufolge wird in dieser Woche die offizielle Enthüllung von „F1 23“ erfolgen. Doch auch wenn die Existenz des Rennspiels längst kein Geheimnis mehr ist und der Titel auf der offiziellen Seite gar einen Teaserauftritt erhielt, zeigten sich Codemasters und EA bisher schweigsam.

Während der heutige Donnerstag durchaus für einen Auftritt von „F1 23“ infrage kommen würde, scheint zumindest eines der Geheimnisse gelüftet worden zu sein. So ist davon auszugehen, dass der Veröffentlichungstermin des Rennspiels feststeht.

Mitte Juni könnt ihr die Motoren aufheulen lassen

Für einen Leak sorgte ein Insider, der seit langer Zeit meist die PS Plus-Spiele eines jeden Monats vor ihrer offiziellen Ankündigung in petto hat. Auch das Essential-Angebot für den bevorstehenden Mai sagte „billbil-kun“, so der Name des Leakers, korrekt voraus.

In einem weiteren Tweet widmete er sich dem Release-Termin von „F1 23“, der damit offenbar auf den 16. Juni 2023 fällt und dem Release-Zeitraum entspricht, der zuvor von ihm selbst erwähnt wurde.

Doch nicht alle Käufer von „F1 23“ dürfen erst am 16. Juni 2023 loslegen. EA Play-Mitglieder und Vorbesteller der „F1 23 Champions Edition“ können drei Tage früher – also am 13. Juni 2023 – mit ihren Rennsessions beginnen. Als Voraussetzung gilt natürlich, dass die Angaben des Insiders stimmen.

Vor einigen Tagen behauptete „billbil-kun“ in einem Tweet, dass wir in weniger als einer Woche einen Trailer zu „F1 23“ zu Gesicht bekommen werden. Es ist ein Zeitfenster, das sich im Grunde heute schließen würde, sodass der heutige Nachmittag für Rennspielfans durchaus spannend werden könnte, sofern der Insider recht behält.

Der Vorgänger „F1 22“ kam im Fall der PS5-Version auf einen Metascore von 79. Allerdings hatten viele Spieler ein Problem mit dem Titel, das sich nicht nur auf die allgemeine Qualität bezog. Ebenfalls wurde die Monetarisierung, wie man sie auch aus anderen EA Sports-Spielen kennt, kritisiert.

Zu den unterstützten Plattformen von „F1 23“ dürften zumindest die New-Gen-Konsolen PS5 und Xbox Series X/S sowie der PC gehören. Preislich wird es voraussichtlich ab 79,99 Euro losgehen. Die Champions Edition des Vorgängers ist für 89,99 Euro im PlayStation Store erhältlich.

