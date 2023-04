F1 23: Enthüllung soll unmittelbar bevorstehen – Release bekannt?

Wird "F1 22" in den kommenden Tagen enthüllt? Davon möchte ein Insider erfahren haben, der zugleich einen möglichen Release-Zeitraum ins Rennen schickte.

Dass Electronic Arts bei Codemasters an „F1 23“ arbeiten lässt, ist seit Sommer 2022 bekannt. Und auch auf der offiziellen Seite spricht das Unternehmen von einem Release, der schon bald erfolgen soll. Der Termin lässt sich dem Teaser-Auftritt zum Rennspiel jedoch nicht entnehmen.

Allerdings möchte ein auf Twitter aktiver Insider mehr zu den Plänen von Electronic Arts herausgefunden haben. So sei mit einer Veröffentlichung des Rennspiels im Zeitraum vom 13. bis 20. Juni 2023 zu rechnen.

Die Bereitstellung von „F1 23“ werde in einer Standard- und einer Deluxe Edition erfolgen, ähnlich wie beim Vorgänger, bei dem sich Spieler für die Champions Edition entscheiden konnten. Sie umfasste unter anderem 18.000 PitCoins, die bei einem Einzelkauf etwa 14 Euro kosten würden. Hinzu kamen ein Startpaket, weitere Fahrer, zwei fahrbare Safety Cars und Inhalte der neuen Ära.

Ankündigung in den kommenden Tagen?

Der Insider möchte ebenfalls Informationen zum Ankündigungszeitraum von „F1 23“ erfahren haben. So soll der Enthüllungstrailer in weniger als einer Woche veröffentlicht werden, sodass Fans in den kommenden Tagen die Augen offenhalten sollten, sofern sich das heutige Gerücht bewahrheitet.

Auch auf Reddit machten die unbestätigten Angaben die Runde und einige Mitglieder meldeten sich mit der Information zu Wort, dass erst kürzlich die Einladungen für die geschlossenen Playtests verschickt wurden. Ein weiterer User sprach von einer NDA und verwies darauf, dass alles wahr sei, sodass die kommende Woche für Rennspielfans durchaus spannend werden könnte.

Der Vorgänger der neuen F1-Simulation wurde im Juni 2022 veröffentlicht und kam im Fall der PS5-Version auf einen Metascore von 79. Weniger zufrieden waren die Spieler, die für einen User-Score von 3.4 sorgten. Neben technischen Mängeln wurde die Monetarisierung kritisiert.

Weitere Meldungen zu Rennspielen:

Interessanterweise arbeitet Codemasters auch an einem neuen „WRC“-Spiel. Und derselbe Informant hatte im März behauptet, dass auch dieses Spiel „sehr bald“ angekündigt werden soll.

Weitere Meldungen zu F1 23.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren