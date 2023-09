Mortal Kombat 1: Blutige Finisher und Knochenbrecher-Moves im Launch-Trailer

Genau vier Minuten lang geht der Launch-Trailer von „Mortal Kombat 1“. Hier seht ihr die verschiedenen Kämpfer des Reboots, die sich gegenseitig ordentlich verdreschen. Wie ihr es von der Fighting-Reihe gewohnt seid, spritzt jede Menge Blut. Mithilfe der X-Ray-Moves werden natürlich auch wieder reichlich Knochen gebrochen.

Die neu interpretierten Kämpfer prügeln los

Was kriegt ihr nennenswertes zu sehen? Unter anderem seht ihr Zwischensequenzen und Kampfmomente von Shang Tsun. Seine Fähigkeit, sich in seine Gegner zu verwandeln und deren Angriffe nachzuahmen, ist wieder dabei. Zudem wird sein Finisher-Move gezeigt, den die Fans bereits als „Alien Fatality“ bezeichnen. Sobald ihr ihn gesehen habt, ist euch klar, wieso.

Gameplay von Reiko, General Shaos‘ Stellvertreter, bekommt ihr ebenfalls zu Gesicht. Bei seinem „Krushing Blow“ rammt er seinem Gegner ein Speer in die Brust, bricht ihn ab und stößt den abgebrochenen Teil in den Kopf. Ihr stellt fest: Der Gewaltgrad ist erneut sehr hoch.

Auch Jean-Claude Van Damme, der als Skin für Johnny Cage im Spiel ist, hat im Trailer seinen Auftritt. Er ist im Kombat Pack enthalten, das zur Premium Edition (99,99 Euro) gehört.

„Willkommen in der Neuen Ära. Wirst du für den Frieden kämpfen oder den Khaos umarmen?“, wird euch in der Beschreibung des Launch-Trailers gefragt.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Weitere Meldungen zu „Mortal Kombat 1“:

Zusätzlich zum Trailer informiert Warner Bros. über die Zugänglichkeitsfunktionen des Spiels. Zahlreiche Barriereoptionen werden geboten, beispielsweise Modi für Farbenblinde, Audio-Beschreibungen für Gehörlose und eine völlig freie Tastenbelegung. Auf Mortal Kombat Games Support sind alle Funktionen aufgelistet.

Der neue „Mortal Kombat“-Ableger erscheint am 19. September für PS5, Xbox Series X/S, Nintendo Switch und PC. In genau einer Woche findet also der Release statt.

Weitere Meldungen zu Mortal Kombat 1.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren