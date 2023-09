Starfield: Hätte fast eine Anspielung auf Fallout 3 enthalten

In einem Interview sprach Bethesdas Todd Howard kürzlich über die Entwicklungsarbeiten für "Starfield". So hätte das Studio eine Menge weiterer Ideen für das SciFi-Rollenspiel gehabt, darunter unter anderem eine nette Anspielung auf "Fallout 3".

In einem neuen Interview mit der Washington Post sprach Bethesdas Todd Howard über die Entwicklung des offiziell am 6. September veröffentlichten „Starfield“. So hätte das Studio eine Menge Ideen gehabt, die man jedoch am Ende verworfen habe. Hunderte Pläne sollen es laut Howard nicht in das Rollenspiel geschafft haben: „Oh, wir haben geplant, und diese Pläne sind gleich wieder aus dem Fenster geflogen.“

„Starfield“ befand sich rund acht Jahre lang in der Entwicklung. Trotzdem musste das Team bei einigen geplanten Ideen Abstriche machen, besonders weil auch noch Teile der Engine neu geschrieben werden mussten.

Pandemie hat die Entwicklung verlangsamt

In dem Interview ging Howard unter anderem auf die Herausforderungen ein, mit denen das Team durch die COVID-19-Pandemie ausgesetzt war. Als Bethesda die Entwicklung Anfang 2020 ins Homeoffice verlegte, wäre die Produktion nur „sehr, sehr langsam“ vorangeschritten. Ursprünglich sollte „Starfield“ bereits im November 2022 erscheinen, wurde jedoch später auf September 2023 verschoben, um dem Team einen „Puffer“ zu verschaffen. „Wir hielten es für richtig, uns die Zeit zu geben, die wir brauchten“, so Howard in dem Interview.

Eine der Ideen, über die das Team nachdachte, die es aber am Ende nicht in das Spiel geschafft haben, hätte das 2008 erschienene „Fallout 3“ betroffen. Laut Todd Howard habe das Entwicklerteam von Bethesda darüber nachgedacht, das postapokalyptische Ödland von Washington DC in das Rollenspiel einzubauen. „Wir haben darüber gesprochen“, so der Game Director von „Starfield“.

Zuletzt hatte Howard über die DLCs und die Mod-Unterstützung des neuesten Rollenspiels aus dem Hause Bethesda gesprochen. So seien in Zukunft weitere Story-DLCs für „Starfield“ geplant. Auch soll das Spiel volle Mod-Unterstützung erhalten, die allerdings nicht mehr in diesem Jahr erscheinen soll. „Starfield“ ist seit dem 6. September für Xbox Series X|S und den PC verfügbar.

