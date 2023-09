Xbox Series X/S: Starfield steigert Xbox-Konsolenverkäufe um 76 Prozent

Dass ein überzeugendes Softwareangebot den Verkauf von Hardware ankurbeln kann, ist in der Konsolenindustrie kein Geheimnis. Entsprechend hatte auch das kürzlich veröffentlichte “Starfield” einen positiven Einfluss auf den Absatz des Konsolen-Duos Xbox Series X und Xbox Series S.

Während es keine weltweiten Erhebungen gibt, liefert der britische Markt einen ersten Hinweis auf die Zugkraft des Bethesda-Titels: GfK-Daten machen deutlich, dass die Verkäufe der Xbox Series S und X in den sieben Tagen bis zum 2. September 2023 im Vergleich zur Vorwoche um 76 Prozent zulegen konnten.

Laut Dorian Bloch, Leiter von GfK Games, erzielten die Hardware-Verkäufe der Xbox Series S und X in Großbritannien in der genannten Woche einen bisherigen Jahres-Höhepunkt. Die Kalenderwoche bis zum 9. September 2023 stellt zudem die zweithöchste Absatzwoche dar.

Hardware-Zahlen auch durch neues Xbox Series S-Modell beeinflusst

Doch nicht nur “Starfield” hatte einen Anteil an den zunehmenden Hardware-Zahlen. Ein weiterer Grund für den Anstieg der Verkäufe von Xbox-Konsolen ist auf die Einführung des neuen Modells der Xbox Series S mit 1TB Speicherplatz zurückzuführen. Tatsächlich machten diese Geräte nach dem Launch 24 Prozent aller verkauften Xbox-Konsolen aus.

Das neue Xbox Series S-Modell kann bei Händlern wie Amazon für 349,99 Euro* gekauft werden und ist damit nur 100 Euro günstiger als die deutlich potentere PS5, die dank der neuen Angebotsoffensive zeitweise nur noch 449,99 Euro kostet. Die Digital Edition schlägt temporär sogar nur mit 399,99 Euro* zu Buche. Die Xbox Series X wird seit der jüngsten Preiserhöhung für 549,99 Euro* angeboten.

Doch auch die Xbox Series X kam dank “Starfield” auf bessere Zahlen. In der Woche bis zum 2. September 2023 erfolgte in Großbritannien ein Anstieg der Verkäufe um 46 Prozent. In diesen Zeitraum fällt die Veröffentlichung der Premium Edition von „Starfield“.

„Es ist derzeit die beste Woche in diesem Jahr für die Xbox Series X“, so Bloch zur Verkaufswoche bis zum 2. September 2023. „Und die darauffolgende Woche ist die viertbeste für die X. Dazwischen liegen die Woche eins und die Woche sechs, die zu Beginn des Jahres ein Ausreißer waren.“

Trotz der prozentualen Verkaufssprünge ist es für das Xbox-Duo ein insgesamt schwaches Jahr in Großbritannien. Die Verkäufe gingen bis Ende August im Jahresvergleich um fast 23 Prozent zurück, während die PS5 deutlich zulegen konnte.

