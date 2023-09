Evil Dead The Game: Unterstützung wird heruntergefahren – Umsetzung für Switch gestrichen

Nachdem Saber Interactive Entertainment im April dieses Jahres eine Game of the Year-Edition zu „Evil Dead: The Game“ ins Rennen schickte, die neben dem Hauptspiel alle bis dato veröffentlichten DLCs umfasste, gibt es für die Community nun schlechte Nachrichten.

Wie Saber Interactive und Boss Team Games bekannt gaben, entschlossen sich die Verantwortlichen dazu, die Unterstützung des erst im Mai 2022 veröffentlichten „Evil Dead: The Game“ deutlich zurückzufahren. In der Praxis bedeutet dies, dass keine weiteren Inhalte für den asymmetrischen Multiplayer-Titel mehr geplant sind.

Spielen könnt ihr „Evil Dead: The Game“ vorerst weiterhin. Weiter heißt es von offizieller Seite nämlich, dass die Server „auf absehbare Zeit online bleiben“. Ein konkreter Zeitraum wurde hier allerdings nicht genannt.

Bugs sollen weiterhin behoben werden

Auch wenn keine neuen Inhalte mehr geplant sind, schließen Saber Interactive und Boss Team Games zumindest weitere Updates nicht aus. Stattdessen versprechen die Verantwortlichen, dass mögliche Fehler oder Probleme, auf die die Spielerinnen und Spieler stoßen, im Zweifelsfall mit entsprechenden Updates behoben werden.

Abschließend wurde bekannt gegeben, dass die Arbeiten an der angekündigten Umsetzung von „Evil Dead: The Game“ für die Switch eingestellt wurden. Somit wird der asymmetrische Horror-Multiplayer-Titel nicht mehr für Nintendos Konsolen-Handheld-Hybriden erscheinen.

Weitere Meldungen zu Evil Dead: The Game:

„Evil Dead: The Game“ ist für den PC, die PlayStation 4, die PlayStation 5, die Xbox One und die Xbox Series X/S erhältlich. In der ersten Woche nach dem offiziellen Release verkaufte sich der Titel mehr als 500.000 Mal, ehe alle Versionen des Spiels in den Folgemonaten mit kontinuierlich sinkenden Nutzerzahlen zu kämpfen hatten.

Daran konnte auch ein Battle-Royal-Modus für 40 Spielerinnen und Spieler nichts ändern. Eine Entwicklung, auf die nun mit dem Aus der Weiterentwicklung von „Evil Dead: The Game““ reagiert wurde.

Weitere Meldungen zu Evil Dead: The Game.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren