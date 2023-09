Metal Gear Solid Master Collection Vol. 1: Übersicht bestätigt – 60FPS nicht für alle Klassiker

Wenige Wochen vor dem Release stellte Konami der Presse eine technisch Übersicht zur "Metal Gear Solid: Master Collection Vol.1" zur Verfügung. Wie sich dieser entnehmen lässt, gilt die angestrebte Darstellung in 60 Bildern die Sekunde nicht für alle der enthaltenen Klassiker.

Nachdem bezüglich der Auflösungen und Framerates, die im Rahmen der „Metal Gear Solid: Master Collection Vol.1“ geboten werden, zunächst Unklarheit herrschte, gab Konami kürzlich bekannt, dass abgesehen von der Switch auf allen Plattformen eine Darstellung in 1080p und 60FPS angepeilt wird.

Wie sich einer technischen Übersicht, die von Konami an diverse Magazine verschickt wurde, entnehmen lässt, gilt dies allerdings nicht für alle der enthaltenen Klassiker. Demnach werden auf den PlayStation-Konsolen, der Xbox Series X/S und dem PC lediglich „Metal Gear Solid 2: Sons of Liberty“ und „Metal Gear Solid 3: Snake Eater“ in einer hochskalierten 1080p-Auflösung und einer angepeilten Framerate von 60 Bildern die Sekunde dargestellt.

Bei der HD-Umsetzung des originalen „Metal Gear Solid“ hingegen werden sich die Spielerinnen und Spieler mit 30FPS arrangieren müssen.

Konami weist auf mögliche Framerate-Drops hin

Weiter geht aus den Anmerkungen zur technischen Übersicht hervor, dass wir es bei den 60 beziehungsweise 30FPS mit angestrebten Höchstwerten zu tun haben, die unter Umständen nicht immer flüssig erreicht werden. Stattdessen heißt es, dass besonders hektische Momente oder Szenen, in denen auf dem Bildschirm einiges los ist, in vereinzelten Fällen zu Framerate-Drops führen können.

„Höchstmögliche variable Bildrate, die erreichbar ist. Bestimmte Faktoren wie große Mengen an Effekten während des Spiels/in Zwischensequenzen können zu Framerate-Einbrüchen führen“, führte Konami zur technischen Umsetzung der in wenigen Wochen erscheinenden Spielesammlung aus.

Related Posts

Die „Metal Gear Solid: Master Collection Vol.1“ wird am 24. Oktober 2023 für den PC, die PlayStation 4, die PlayStation 5, die Xbox Series X/S und Nintendos Switch veröffentlicht. Im Fall der PS4-Version gilt zu beachten, dass diese lediglich in einer digitalen Fassung angeboten wird.

Neben „Metal Gear Solid“ und den HD-Versionen der beiden Klassiker „Metal Gear Solid 2: Sons of Liberty“ und „Metal Gear Solid 3: Snake Eater“ sind auch die MSX-Ableger „Metal Gear“ und „Metal Gear 2: Solid Snake“ enthalten, mit denen seinerzeit das Genre der Stealth-Titel begründet wurde.

Quelle: Push Square

Weitere Meldungen zu Metal Gear Solid: Master Collection Vol.1.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren