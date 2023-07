Metal Gear Solid Master Collection Vol.1: Spiele können einzeln gekauft werden

Während sich die "Metal Gear Solid Master Collection Vol.1" der Veröffentlichung im kommenden Oktober nähert, steht fest, dass die neu aufgelegten Versionen von "Metal Gear Solid", "Metal Gear Solid 2: Sons of Liberty" und "Metal Gear Solid 3: Snake Eater" wahlweise einzeln gekauft werden können.

Die „Metal Gear Solid Master Collection Vol.1“ wird im Oktober für Konsolen und PC veröffentlicht. Zu den Inhalten des Bundles gehören mehrere Spiele der Reihe, digitale Bücher, ein Soundtrack und weitere Beigaben, die unter anderem im Produkteintrag des PlayStation Stores aufgelistet sind.

Dort kann die „Metal Gear Solid Master Collection Vol.1“ zum Preis von 59,99 Euro vorbestellt werden. Spieler, die nur eines der enthaltenen Spiele besitzen möchten, dürfen zu gegebener Zeit auch einen Einzelkauf tätigen, wie Konami bekannt gab.

Einzelkauf für rund 20 Euro

So bestätigte der Publisher, dass „Metal Gear Solid“, „Metal Gear Solid 2: Sons of Liberty“ und „Metal Gear Solid 3: Snake Eater“ als separate Downloads angeboten werden. Pro Spiel werden in diesem Fall 19,99 Euro fällig

Im Wortlaut heißt es: „Fans können Metal Gear Solid, Metal Gear Solid 2: Sons of Liberty und Metal Gear Solid 3: Snake Eater auch als eigenständige digitale Titel unabhängig von der Collektion für 19,99 Dollar (UVP) erwerben.“

Zudem macht Konami darauf aufmerksam, dass der offizielle Shop des Unternehmens in Verbindung mit der Ankündigung des Veröffentlichungsdatums der Collection ein neues Arsenal an „Metal Gear“-Fanartikeln und -Kleidung anbietet.

„Metal Gear Solid Master Collection Vol.1“ erscheint am 24. Oktober 2023 für PS5, Xbox Series X/S und PC. Als Vorbestellungsbonus gibt es einen „limitierten digitalen Soundtrack mit neu aufgenommenen, orchestralen Interpretationen der kultigen Themen aus der Metal Gear Solid-Serie“.

Das könnte euch ebenfalls zum Thema interessieren:

Auch ein Remake von „Metal Gear Solid 3: Snake Eater“ befindet sich in Arbeit. Es hört auf den Namen „Metal Gear Solid Δ Snake Eater“ und wurde vor einigen Wochen auf dem PlayStation-Showcase angekündigt.

Weitere Meldungen zu Metal Gear Solid: Master Collection Vol.1.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren