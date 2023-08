Metal Gear Solid Master Collection Vol. 1: Konami bestätigt Auflösungen und erntet Kritik – Update

Update: Konami hat die Framerate und Auflösung für die kommende „Metal Gear Solid: Master Collection Vol. 1“ präzisiert. In einem Statement gegenüber IGN heißt es, dass die Sammlung auf allen Plattformen (außer Nintendo Switch) eine Auflösung von 1080p und eine Bildrate von 60 Frames pro Sekunde anvisieren wird. Eine 4K-Auflösung ist demnach nicht geplant, allerdings müssen sich Käufer abgesehen von der Switch-Version auch nicht mit 720p arrangieren.

Meldung vom 21. August 2023: Im Oktober erscheint die „Metal Gear Solid: Master Collection Vol.1“ für die Konsolen und den PC, die neben den ersten drei „Metal Gear Solid“-Abenteuern auch die beiden „Metal Gear“-Klassiker umfassen wird.

Im Rahmen einer Vorschauversion hatten die Kollegen von Nintendo Life die Möglichkeit, die Switch-Version der „Metal Gear Solid: Master Collection Vol.1“ in Augenschein zu nehmen und fanden heraus, dass auf der Switch sowohl „Metal Gear Solid 2: Sons of Liberty“ als auch „Metal Gear Solid 3: Snake Eater“ in der 720p-Auflösung und in 30 Bildern die Sekunde dargestellt werden.

Doch wie sieht das Ganze auf den anderen Konsolen aus? Diesbezüglich äußerte sich ein Sprecher von Konami auf Nachfrage von Nintendo Life dahingehend, dass bei „Metal Gear Solid 2“ und „Metal Gear Solid 3“ die Performance der 2012 veröffentlichten „Metal Gear Solid: HD Collection“ aufgegriffen wird.

720p und 60FPS auf PS4/PS5?

Dies würde bedeuten, dass die beiden Klassiker auf den PlayStation- und Xbox-Konsolen in der nativen 720p-Auflösung und in 60 Bildern die Sekunde dargestellt werden. Im weiteren Verlauf der Vorschau wird angemerkt, dass auch die Menüs der „Metal Gear Solid: Master Collection Vol.1“ 1:1 aus der „Metal Gear Solid: HD Collection“ übernommen wurden – der Name „HD Edition“ und der „©2012 Konami“-Schriftzug inklusive.

Hier muss allerdings angemerkt werden, dass dem Artikel von Nintendo Lief eine Vorschauversion der „Metal Gear Solid: Master Collection Vol.1“ zugrunde liegt. Daher besteht durchaus die Möglichkeit, dass zumindest bei den Menüs der enthaltenen Klassiker noch nachgebessert wird.

Sollte Konami Stellung zu den aktuellen Berichten beziehungsweise der Kritik der Community beziehen, bringen wir euch natürlich umgehend auf den aktuellen Stand der Dinge.

Weitere Meldungen zur Metal Gear Solid: Master Collection Vol.1:

Die „Metal Gear Solid: Master Collection Vol.1“ erscheint am 24. Oktober 2023 für den PC und die Konsolen. Unbestätigten Berichten zufolge wird bereits an einer zweiten Sammlung gearbeitet, die unter anderem „Metal Gear Solid 4: Guns of the Patriots“ mit sich bringen soll.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Weitere Meldungen zu Metal Gear Solid: Master Collection Vol.1.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren