PS5: In Japan auf Aufholjagd, trotz dominierender Switch

Die japanischen Hard- und Software-Charts zeigen einmal mehr eine dominierende Switch. Allerdings läuft es auch für die PS5 erstaunlich gut. Sie konnte in nur neun Monaten eine Verkaufszahl erreichen, an der zwei andere PlayStation-Konsolen jährlich scheiterten.

Die japanischen Spielverkäufe werden regelmäßig von der Switch dominiert. Und auch in den neusten Charts kommt in den Top 10 auf neun Switch-Spiele nur ein Titel, der auf der PS5 einen ausreichenden Absatz fand. Die PS5-Version von “Lies of P” schnappte sich in Japan den dritten Platz – hinter “Pikmin 1+2” auf Rang 1 und „Pikmin 4“ auf Rang 2.

Bei den Hardware-Verkäufen zeigt sich ein ausgewogeneres Bild. Zwar führte die Switch als OLED-Modell in der vergangenen Woche die Verkäufe an und ist mit dem Standardmodell und der Switch Lite mit zwei weiteren Modellen in der Rangliste vertreten. Doch mit insgesamt 72.590 Verkäufen war der Abstand zur PS5, die mit beiden Editions auf 46.729 Verkäufe kam, noch recht überschaubar.

PS5 kommt in Japan in Fahrt und übertrumpft zwei Vorgänger

Dass es für die PS5 seit dem Ende der Lieferengpässe besser läuft, zeigen die Gesamtverkäufe seit Anfang des Jahres. So wurden in den vergangenen Monaten mehr als zwei Millionen Exemplare der PS5 abgesetzt und damit deutlich mehr als im Gesamtjahr 2022, als nur rund 1,2 Millionen Verkäufe erreicht wurden.

Wie gut die PS5 vorankommt, zeigt auch ein Vergleich mit den vorherigen Konsolen. Denn seit der PS2 im Jahr 2005 ist die PS5 in Japan die erste Konsole, die innerhalb eines Jahres – bzw. in sogar nur neun Monaten – die 2-Millionen-Marke überwinden konnte, wie die folgende Grafik (via Neogaf) eindrucksvoll unter Beweis stellt:

Deutlich mehr als zwei Millionen Verkäufe pro Jahr konnte regelmäßig die PlayStation Portable erzielen. Im Jahr 2008 waren es rund 3,5 Millionen. Spitzenreiter ist die erste PlayStation, die 1997 mehr als 4,5 Millionen und ein Jahr später mehr als 4,2 Millionen japanische Käufer mobilisieren konnte. Auch die PS2 kam vor 2005 auf bis zu 3,7 Millionen Verkäufe pro Jahr.

In Japan wurden bisher 4.408.983 Exemplare der PS5 abgesetzt und allein in diesem Jahr laut Famitsu-Erhebung insgesamt 2.031.594 Konsolen. Weltweit kommt die neuste Sony-Hardware auf mehr als 40 Millionen Verkäufe.

Japanische Hard- und Software-Charts der Vorwoche

Zurück zu den Charts der vergangenen Woche. Wie erwähnt konnte sich die Switch an die Spitze der Hardware-Charts setzen. Doch auch für die Xbox Series S läuft es in Japan ordentlich. Mehr als 7.600 Exemplare wurden in der vergangenen Woche verkauft und damit deutlich mehr als von der Xbox Series X. Schon in einem geleakten Xbox-Dokument war diese Rangfolge ersichtlich. In Klammern sind die jeweiligen Lifetime-Verkäufe aufgeführt.

Switch OLED Model – 54.089 (5.655.892) PlayStation 5 – 43.482 (3.829.395) Switch – 10,069 (19.553.735) Switch Lite – 8.432 (5.505.765) Xbox Series S – 7.655 (285.352) PlayStation 5 Digital Edition – 3.247 (579.588) Xbox Series X – 1,403 (222.187) PlayStation 4 – 702 (7.897.453) New 2DS LL (inkl. 2DS) – 73 (1.192.375)

Die Spiele-Charts sehen wie folgt aus:

[NSW] Pikmin 1+2 – 23.941 (New) [NSW] Pikmin 4 – 22.894 (864,229) [PS5] Lies of P – 9.493 (New) [NSW] Mario Kart 8 Deluxe – 9,066 (5.493.686) [NSW] Pokemon Scarlet / Pokemon Violet – 9,035 (5.137.268) [NSW] Ring Fit Adventure – 7,198 (3.470.036) [NSW] Minecraft – 5,996 (3.269.466) [NSW] Super Smash Bros. Ultimate – 4,637 (5.290.636) [NSW] The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom – 4,449 (1.864.134) [NSW] Super Bomberman R 2 – 4.433 (16.021)

Auf der PS5 waren im August Spiele wie “Armored Core 6: Fires of Rubicon”, “GTA 5”, “Remnant 2”, “Final Fantasy 16” und “Street Fighter 6” besonders häufig gefragt, wie eine weitere Rangliste zeigt.

Weitere Meldungen zu Japan, PS5.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren