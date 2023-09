SPYxANYA Operation Memories: SPYxFAMILY-Spiel hat Releasetermin

„SPYxANYA: Operation Memories“ erscheint am 21. Dezember 2023 für Nintendo Switch in Japan. Die PS4-, PS5- und PC-Version erscheinen hingegen sowohl in Japan als auch im Westen in 2024.

„SPYxANYA: Operation Memories“ basiert auf dem beliebten Anime „SPYxFAMILY“ und soll 2024 im Westen erscheinen. Das Spiel wurde bereits in einer Nintendo Direct vor zwei Wochen vorgestellt, doch jetzt steht ein genauer Releasetermin für Japan fest.

In Japan wird die Switch-Version schon am 21. Dezember 2023 auf dem Markt veröffentlicht. Eine PS4-, PS5- und PC-Version via Switch feiern erst im kommenden Jahr ihren Launch, auch bei uns im Westen. Die PS5- und Switch-Version wird es sowohl digital als auch physisch geben. Nur die PS4-Version hat das Nachsehen und erscheint nur als digitale Variante.

Erzeugt schöne Erinnerungen in SPYxANYA: Operation Memories

Alle digitalen Versionen wird es sowohl als Standard Edition als auch als Digital Deluxe Edition geben. In der teureren Variante ist ein „Deluxe Going Out Pack“ enthalten, das sowohl ein Kleid mit Kopfbedeckung als auch einen Hut für Anya enthält. Hinzu kommt, dass in dem Paket zwei zukünftige DLCs enthalten sein werden.

Die physische Version wird es sowohl in einer Standard Edition als auch in einer „Going Out“ Edition geben. In der speziellen Edition sind folgende Dinge enthalten:

ein Exemplar des Spiels

ein Item-Set mit einer speziellen Box

eine Tragetasche

zwei Acryl-Schlüsselanhänger

Abdeckband

Hologramm-Aufkleber

Solltet ihr euch für eine Vorbestellung des Spiels entscheiden, bekommt ihr ein Agentenset für Loid, Anya, Yor und Bond. Dabei handelt es sich um Kostüme, die ihr der Agentenfamilie anziehen könnt.

Weitere Meldungen zu Spielen aus Japan:

Anya Forger muss für die Schule ein Fototagebuch erstellen. Deshalb geht sie an ihren freien Tagen auf die Suche nach Fotomotiven, um Erinnerungen zu sammeln. Deshalb besuchen wir mit Anya spannende Orte wie einen Strand oder ein Kunstmuseum.

Es gibt außerdem mehr als 15 Minispiele, die für etwas Abwechslung beim Fotografieren sorgen.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Quelle: PR Times

Weitere Meldungen zu SPYxANYA.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren