Dying Light 2: Schusswaffen und mehr – Video stellt Content-Plan für Herbst/Winter vor

“Dying Light 2” erhält weitere Inhalte. Nachdem kürzlich der Content-Plan für Herbst und Winter vorgestellt wurde, folgte ein Video, in dem der Franchise Director Tymon Smektala die Neuerungen persönlich präsentiert.

Techland hat mit “Dying Light 2” noch einiges vor. Erst kürzlich wurde eine aktualisierte Roadmap vorgestellt, die neue Features, Aktivitäten und sonstige Inhalte umfasst.

Zwischenzeitlich folgte ein Video, in dem der Franchise Director Tymon Smektala einen Teil des Content-Plans für Herbst und Winter präsentiert, darunter die neuen Koop-Missionen. Angeschaut werden kann die Präsentation zu “Dying Light 2” weiter unten.

Dying Light 2 noch besser: Diese Neuerungen erwarten euch

Die Roadmap für “Dying Light 2” umfasst kostenlose Updates, die mit den bereits erwähnten Koop-Missionen, Board-Quests sowie einem herausfordernden Tower-Raid aufwarten. Hinzu kommen wiederholbare GRE-Anomalien.

Neben diesen neuen Spielmechaniken können Spieler ihre Ausrüstung und Mods zerlegen oder Waffen reparieren. Ebenso werden neue Gegnervarianten eingeführt, um den Schwierigkeitsgrad des Spiels noch weiter zu steigern.

Im Bereich der neuen Waffenarten werden sowohl Messer als auch Stangenwaffen in das Spiel gebracht. Zudem wird es Erweiterungen bei den Wurfgegenständen geben. Größtes Highlight dürften im Waffenarsenal allerdings die neuen Schusswaffen sein, von denen bisher aber nur eine Handfeuerwaffe zu sehen war.

Des Weiteren können sich Spieler auf zusätzliche Optionen einstellen. Ein Bloom On/Off-Schalter kommt hinzu und auch von einem Text-Chat ist die Rede. Gleiches gilt für Crossover-Kooperationen mit “Vampire: The Masquerade” und “For Honor”, ein Halloween-Event, Winterfestlichkeiten und ein Event zum zweiten Jubiläum.

„Dying Light 2“ wurde im Februar 2022 veröffentlicht und erzielte einen respektablen, wenn auch nicht herausragenden Metascore von 75. Spieler, die sich bisher nicht dazu durchringen konnten, Geld in den Titel zu investieren, aber eine PlayStation Plus Premium-Mitgliedschaft besitzen, können im PlayStation Store eine dreistündige Spieltestversion von “Dying Light 2” in Anspruch nehmen.

Nachfolgend zeigt der Trailer, was Spieler im Herbst und Winter in “Dying Light 2” erleben können:

