Alan Wake 2: Musik wurde auf das nächste Level gehoben – Neues Video zur Geschichte

Wie die Entwickler von Remedy Entertainment in einem Interview versprachen, "wurde die Musik in Alan Wake 2 auf das nächste Level gehoben". Ergänzend zu diesen Aussagen steht ein neues Video bereit, in dem die bisherigen Geschehnisse zusammengefasst werden.

Ende des Monats erscheint mit „Alan Wake 2“ das neueste Projekt des finnischen Entwicklerstudios Remedy Entertainment für die Konsolen und den PC.

Wie in den vergangenen Monaten mehrfach angekündigt, haben wir es bei „Alan Wake 2“ mit dem ersten echten Survival-Horror-Titel von Remedy zu tun. Um für eine besonders dichte Atmosphäre zu sorgen, legten die Entwickler laut eigenen Angaben besonders großen Wert auf die musikalische Untermalung.

Gleichzeitig ging es bei der Gestaltung der Musik, die laut Game-Director Kyle Rowley in „Alan Wake 2“ auf das nächste Level gehoben wurde, darum, bei den Spielerinnen und Spielern „eine emotionale Reaktion zu erzeugen“.

Sam Lake fasst die bisherigen Geschehnisse zusammen

„In Alan Wake 1 gab es End-of-Episode-Sequenzen, in denen lizenzierte Musik verwendet wurde. Das Gleiche gilt für Quantum Break. Natürlich hatten wir in Control das Aschenbecherlabyrinth, und wir haben versucht, Musik auf interessante Weisen jenseits davon einzusetzen, nur Musik zu sein“, so Rowley weiter.

„Wir versuchen, eine emotionale Reaktion zu erzeugen, was auf jeden Fall auch für Alan Wake 2 gilt. Wir sprechen nicht allzu viel darüber, was wir für die Spieler in diesem Spiel in Bezug auf die Musik bereithalten, aber es gibt coole Dinge. Ich würde sagen, wir haben es auf das nächste Level gebracht.“

Ergänzend zu diesen Aussagen veröffentlichte Remedy Entertainment in Zusammenarbeit mit den Kollegen von IGN ein neues Video. In diesem spricht Remedys Autor und Creative-Director Sam Lake über die bisherigen Geschehnisse von „Alan Wake“, die sich vom ersten Teil aus dem Jahr 2010 über „Alan Wake’s American Nightmare“ bis hin zum „Control“-DLC „AWE“ erstrecken.

„Alan Wake 2“ wird ab dem 27. Oktober 2023 für den PC, die PlayStation 5 und die Xbox Series X/S veröffentlicht. Mit der Verschiebung um eine Woche verfolgte Remedy Entertainment laut eigenen Aussagen das Ziel, ein direktes Aufeinandertreffen mit Insomniac Games‘ „Marvel’s Spider-Man 2“ zu vermeiden.

