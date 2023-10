WWE 2K22: Server gehen vom Netz – Upgrade auf den Nachfolger empfohlen

Nach dem technisch wie spielerischen Debakel, das 2K Sports mit „WWE 2K20“ erfuhr, gelang es dem Publisher und den Entwicklern von Visual Concepts, mit „WWE 2K22“ zum Teil zu alter Stärke zurückzufinden.

Wie 2K Sports heute bekannt gab, ist es für die Spielerinnen und Spieler bald an der Zeit, Abschied von „WWE 2K22“ zu nehmen. Demnach werden die Server auf allen Plattformen am 3. Januar 2024 abgeschaltet. Im Zuge der heutigen Ankündigung empfahl 2K Games den Spielerinnen und Spieler zudem, ein Upgrade auf den Nachfolger in Form von „WWE 2K23“ vorzunehmen.

Hier werden die Server auf absehbare Zeit auch weiterhin zur Verfügung stehen.

2K Games in der heutigen Ankündigung: „Die WWE 2K22-Server werden ab dem 3. Januar 2024 eingestellt. Alle Online-Modi und Funktionen, einschließlich Online-Matches und Community-Kreationen, werden nicht mehr verfügbar sein. Jetzt ist der perfekte Zeitpunkt, auf WWE 2K23 umzusteigen. Vielen Dank für eure Unterstützung.“

Unter dem Strich bedeutet die Abschaltung der Server, dass es sich bei „WWE 2K22“ um den Serien-Ableger mit der kürzesten Laufzeit der Online-Server handelt. „WWE 2K22“ wurde im März 2022 für die Konsolen und den PC veröffentlicht, nachdem sich 2K Games aufgrund der technischen wie kommerziellen Bruchlandung von „WWE 2K20“ dazu entschloss, auf ein „WWE 2K21“ zu verzichten und sich voll und ganz auf eine Generalüberholung der Reihe zu konzentrieren.

Ein Unterfangen, das einigermaßen von Erfolg gekrönt war: In der PlayStation 5-Version brachte es „WWE 2K22“ auf Metacritic auf eine Durchschnittswertung von soliden 77 Punkten. Neben Sonys aktueller Konsole wurden der PC, die PlayStation 4, die Xbox One und natürlich die Xbox Series X/S mit dem Wrestling-Titel versorgt.

Auch der Nachfolger „WWE 2K23“ erschien abgesehen von der Switch für alle relevanten Systeme.

Attention WWE 2K community:

WWE 2K22 servers will be discontinued as of January 3rd, 2024.

All online modes & functions, including online matches & community Creations, will no longer be available.

Now is the perfect time to upgrade to #WWE2K23

Thank you for all the support! pic.twitter.com/jRF6s73bLO

— #WWE2K23 (@WWEgames) September 29, 2023