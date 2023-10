Project Wingman Frontline 59: Flug-Actionspiel samt PS VR2-Support für PS5 veröffentlicht

Der Publisher Humble Games und der Entwickler Sector D2 haben “Project Wingman: Frontline 59” für PS5 angekündigt und zugleich veröffentlicht. Besonders an der Flug-Action ist, dass sie optional auch mit PlayStation VR2 genutzt werden kann.

In “Project Wingman: Frontline 59” tauchen Spieler laut Hersteller in intensive Luftgefechte und Bodenmissionen ein. Geboten werden eine Solokampagne, sechs neue VR-Missionen und ein Eroberungsmodus. Unterhalb dieser Zeilen zeigt ein Trailer, was Spieler erwartet.

Das bieten die VR-Missionen

Die VR-Missionen von “Project Wingman: Frontline 59” sollen das Spielerlebnis noch intensiver gestalten. Behilflich sind dabei nicht zuletzt die Vibrationen im Headset, wenn ein nicht identifiziertes Flugzeug mit enormer Geschwindigkeit an den Spielern vorbeifliegt. Und mithilfe des Eye-Trackings von PS VR2 können Spieler zwischen den Zielen wechseln.

“Die VR2-Features tragen nun wesentlich dazu bei, dieses Vorhaben auf das nächste Level zu heben. So könnt ihr etwa in chaotischen Schlachten Gegner mithilfe von Blickerfassungstechnologie zielgenau erfassen oder feindliche Piloten, die sich nichts sehnlicher als euren Tod wünschen, an euch vorbeirauschen spüren“, so der Lead Developer Abi Rahmani auf dem PlayStation Blog.

In den neuen Missionen, die zeitlich während des Hauptkonflikts von “Project Wingman” stattfinden, wird die Pacific Federation von einer feindlichen Streitmacht aus Cascadia angegriffen. Das Ziel der Angreifer ist es, über mehrere Generationen hinweg die Stärke und Sicherheit der Federation zu schwächen.

Spieler schlüpfen in die Rolle eines Reservepiloten eines örtlichen Trupps der Federation und müssen gemeinsam mit unterschiedlichen Fliegerkameraden den Feind abwehren, um erneut für Sicherheit zu sorgen.

Mission 1 – Hebt ab, um feindliche Söldnerpiloten abzuwehren und zu verhindern, dass sie alliierte Truppen während ihres Rückzugs angreifen.

Mission 2 – Leistet den Verteidigungsposten an der Küste Luftunterstützung, während feindliche Marinetrupps das Festland erreichen.

Mission 3 – Macht den Weg frei für schwere Feuerkraft, um den Feind zu brechen.

Mission 4 – Erreicht eine Überraschungswirkung auf die gegnerische Hauptbasis, indem ihr einen innovativen Flugplan nutzt und sie zerstört, wenn der Feind am wenigsten damit rechnet.

Mission 5 – Stoppt die feindliche Invasion an der Wurzel und schickt die Invasoren dorthin zurück, wo sie herkommen.

Mission 6 – Liefert euch einen Luftkampf über dem Polarkreis, um die feindlichen Mächte daran zu hindern, die ganze Welt in den Abgrund zu stürzen.

Interesse geweckt? „Project Wingman: Frontline 59“ findet ihr für 29,99 Euro im PlayStation Store.

Bei “Project Wingman: Frontline 59” handelt sich um eine verbesserte Version von “Project Wingman”, das seit längerer Zeit auf dem Markt verweilt. Der Titel erschien Anfang Dezember 2020 zuerst für PC. Rund ein Jahr später erfolgte ein Launch für Xbox One.

Die PC-Version von “Project Wingman” kam einst auf einen Metascore von 75. Zufriedener waren die Spieler, was der User-Score von 8.0 verdeutlicht. Nachfolgend zeigt ein Video, was “Project Wingman: Frontline 59” auf der PS5 zu bieten hat:

