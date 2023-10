Dredge: Erster DLC „The Pale Reach“ angekündigt – Trailer, Termin & Details zu den Inhalten

Wie vor wenigen Tagen bereits angedeutet, kündigten die Entwickler von Black Salt Games in dieser Woche den ersten DLC zum düsteren Angel-Abenteuer "Dredge" an. Der DLC trägt den Namen "The Pale Reach" und verschlägt uns in eine eisige Region der Spielwelt.

Vor wenigen Tagen räumten die Indie-Entwickler von Black Salt Games nicht nur ein, dass sich der ursprünglich für eine Veröffentlichung in diesem Jahr vorgesehene „The Iron Rig“-DLC zu „Dredge“ auf 2024 verschieben wird.

Darüber hinaus wurde darauf hingewiesen, dass sich die Spielerinnen und Spieler 2023 trotz allem über einen neuen DLC freuen dürfen. Wie in einer aktuellen Mitteilung bekannt gegeben wurde, trägt dieser den Namen „The Pale Reach“ und wird am 16. November 2023 für alle Plattformen, für die „Dredge erhältlich ist, veröffentlicht.

Der Preis liegt bei 5,99 Euro.

Ein Abstecher in ein eisiges Biom

Wie sich der offiziellen Ankündigung des DLCs entnehmen lässt, sorgt „The Pale Reach“ in der Welt von „Dredge“ für ein wenig Abwechslung und bietet eine Reise in ein eisiges Biom, das ganz neue Herausforderungen und Anforderungen an das Equipment mit sich bringt. So stehen die Spielerinnen und Spieler zunächst vor der Aufgabe, in neue Ausrüstung für ihr Schiff zu investieren.

Das neue eisige Biom macht uns unter anderem mit gefährlichen Eisbergen und der Durchquerung kristalliner Schluchten das Leben schwer. Des Weiteren umfasst der „The Pale Reach“-DLC elf neue Fisch- und Krabbenarten, die darauf warten, von ambitionierten Fischerinnen und Fischern gefangen zu werden.

Auch ganz neue Aufgaben und Ziele, die eine besonders gezielte Vorgehensweise voraussetzen, werden in dem DLC geboten. Einen ersten kurzen Eindruck von „The Pale Reach“ vermittelt der offizielle Trailer, der im Rahmen der Ankündigung des DLCs zur Verfügung gestellt wurde.

Weitere Meldungen zu Dredge:

„Dredge“ ist für den PC, die PlayStation 4, die PlayStation 5, die Xbox One, die Xbox Series X/S und Nintendos Switch erhältlich. Anfang Juli stellten die Entwickler von Black Salt Games ein umfangreiches Update bereit, das „Dredge“ durch einen Foto-Modus und weitere Features bereicherte.

Was im Zuge des Updates sonst noch geboten wurde, erfahrt ihr hier.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Weitere Meldungen zu Dredge.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren