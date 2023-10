Horizon Forbidden West: Trailer soll Lust auf die frisch veröffentlichte Complete Edition machen

Nach der offiziellen Ankündigung vor wenigen Tagen ist die Complete-Edition zu Guerrilla Games‘ „Horizon: Forbidden West“ ab sofort für die PlayStation 5 erhältlich.

Zelebriert wurde der Release der Complete Edition, die Anfang des nächsten Jahres zudem für den PC veröffentlicht wird, mit einem Accolades-Trailer. Dieser liefert uns Eindrücke aus dem zweiten großen Abenteuer der Heldin Aloy und umfasst darüber hinaus ausgewählte Zitate der internationalen Spielepresse.

In Europa wird die Complete Edition zum Preis von 69,99 Euro angeboten und enthält neben dem Hauptspiel von „Horizon: Forbidden West“ die im April veröffentlichte „Burning Shores“-Erweiterung.

Hinzukommen Extras wie ein Artbook, der Soundtrack, ein Comic zum ersten Teil sowie diverse Ingame-Extras wie das Nora-Donner-Elite-Outfit oder ein Rohstoffpaket.

Mehrere neue Horizon-Projekte in Arbeit

Im Juli verloren die Entwickler von Guerrilla Games ein paar Worte über die Zukunft der „Horizon“-Reihe und kündigten an, dass mit der Marke große Pläne verfolgt werden. Laut Studioleiter Jan-Bart van Beek werden intern mehrere Pläne bezüglich der Zukunft und neuer „Horizon“-Titel verfolgt.

Unter den geplanten Projekten befindet sich unter anderem der Multiplayer-Titel auf Basis der „Horizon“-Marke, der bereits seit einer ganzen Weile durch die Gerüchteküche geisterte. Unbestätigten Berichten zufolge verfolgt das Mehrspieler-Projekt einen kooperativen Ansatz und legt großen Wert auf Spielfiguren, die sich durch ihre individuellen Stärken und Fähigkeiten auszeichnen.

Wann mit der offiziellen Enthüllung des Multiplayer-Titels zu rechnen ist, verrieten die Verantwortlichen von Guerrilla leider nicht. Auch ist unklar, wie weit die Planungen bezüglich eines Nachfolgers zu „Horizon: Forbidden West“ fortgeschritten sind.

Der letzte Serienableger in Form von „Horizon: Call of the Mountain“ erschien im Februar dieses Jahres für PlayStation VR2 und gehört mit einem Metawert von 79 Punkten zu den besseren Titeln für Sonys Virtual-Reality-Headset.

