Cyberpunk 2077: Trailer stimmt mit Gameplay & Pressezitaten auf Phantom Liberty ein

Ende September durften sich die Spielerinnen und Spieler von „Cyberpunk 2077“ sowohl auf neue Features als auch neue Inhalte freuen. Zum einen stellte CD Projekt das kostenlose Update auf die Version 2.0 bereit, das das Rollenspiel in vielen Bereichen grundlegend überarbeitete.

Darüber hinaus wurde mit „Phantom Liberty“ eine umfangreiche Erweiterung veröffentlicht, die sowohl von den Kritikern als auch der Community sehr positiv aufgenommen wurde. Ergänzend zum Release des Add-ons vor knapp zwei Wochen ließen die Entwickler von CD Projekt nun den offiziellen Accolades-Trailer folgen, der noch einmal Lust auf mehr machen soll.

Der besagte Trailer liefert uns neben stimmigen Eindrücken aus dem Spielgeschehen ausgewählte positive Zitate der internationalen Spielepresse.

Eine gefährliche Mission in Dogtown

Offiziellen Angaben zufolge führt unser Weg in „Phantom Liberty“ in einen neuen Stadtteil von Night City: Dogtown. Dort stehen wir in der Rolle von V vor der Aufgabe, die Präsidentin der Neuen Vereinigten Staaten von Amerika zu retten, nachdem diese über Dogtown abgeschossen wurde. Eine potenziell tödliche Mission, bei der V sowohl vom NUSA-Schläferagenten Solomon Reed (Idris Elba) als auch dem aus dem Hauptspiel bekannten Charakter Johnny Silverhand (Keanu Reeves) unterstützt wird.

„Tauche als V, Cyberpunk und Söldner, in ein Netz aus Spionage und politischen Intrigen ein – in einer Geschichte, die die Mächtigsten des Landes mit der brutalen Welt von Schwarzmarktsöldnern verbindet“, führte CD Projekt aus und ergänzte, dass wir in Dogton ein Netzwerk aus zerbrochener Loyalität aufdecken.

Dabei muss V all sein Können aufwenden, um die Präsidentin zu retten und sich gegen die brutalen Kräfte, die die Straßen von Dogtown regieren, zu behaupten.

„Phantom Liberty“ und das Update 2.0 zu „Cyberpunk 2077“ stehen auf dem PC, der PlayStation 5 und der Xbox Series X/S bereit. Die alten Konsolen PlayStation 4 beziehungsweise Xbox One blieben aus technischen Gründen in beiden Fällen außen vor.

