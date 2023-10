Rocket League: Entwickler entfernen Item-Tausch unter Nutzern und ernten Kritik

In einer Mitteilung an die Community wiesen die Entwickler von Psyonix darauf hin, dass es in der Welt von „Rocket League“ Anfang Dezember zu einer einschneidenden Änderung kommen wird.

Im Detail geht es um die Tauschfunktion unter Spielerinnen und Spielern, mit der es möglich ist, Ingame-Items zu tauschen oder zu verleihen. Diese Funktion wird am 6. Dezember 2023 aus dem Spiel entfernt.

Ein Schritt, den Psyonix mit dem Ziel begründet, den Ingame-Shop und die kosmetischen Gegenstände von „Rocket League“ mit den Richtlinien von Epic Games in Einklang zu bringen. Bekanntermaßen wurde Psyonix bereits im Jahr 2019 von den Machern der Unreal Engine übernommen.

„Dies macht den Weg frei für zukünftige Pläne, wonach einige Fahrzeuge aus Rocket League im Laufe der Zeit in anderen Epic-Spielen erscheinen werden und den Besitz über mehrere Spiele hinweg zu unterstützen“, heißt es in der Ankündigung weiter.

Doppelte Gegenstände können weiterhin eingetauscht werden

Wie aus einem FAQ zur Entfernung der Nutzer-Tausch-Funktion hervorgeht, wird es in „Rocket League“ auch zukünftig möglich sein, doppelte Gegenstände oder Extras im Spiel einzutauschen, „um zufällige neue Items von höherer Seltenheit zu erhalten.“ Die Entwickler ergänzen, dass Tauschgeschäfte, die in der Vergangenheit getätigt wurden, mit der Entfernung der User-Tausch-Funktion nicht rückgängig gemacht werden.

Bezüglich Tausch-Websites von Drittherstellern führte Psyonix aus: „Ab dem 6. Dezember wird es keine Möglichkeit mehr geben, Items mit anderen Spielern oder zwischen Konten zu handeln. Internetseiten oder Server, die für solche Dienste werben, sind betrügerisch und haben keinerlei Verbindung zu Psyonix oder Epic Games.“

Wie eigentlich nicht anders zu erwarten war, zog die Ankündigung zur Entfernung des Tausch-Features schnell Kritik nach sich. Unter anderem wurde eine Petition ins Leben gerufen, mit der die Verantwortlichen von Epic Games und Psyonix zu einem Umdenken bewogen werden sollen. Bisher beteiligten sich an der Petition mehr als 9.000 Spielerinnen und Spieler.

„Rocket League“ ist für den PC, die PlayStation 4, die PlayStation 5, die Xbox One, die Xbox Series X/S und Nintendos Switch erhältlich.

