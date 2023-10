Like a Dragon Gaiden: Einschränkung bei der Sprachausgabe und weitere Location

"Like a Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name" wird zunächst ohne englische Sprachausgabe ins Rennen geschickt, was viele Fans nicht zu stören scheint. Ebenfalls sickerte eine neue Information zu den Locations durch.

„Like a Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name“ gehört zu den Spielen, die im bevorstehenden November auf den Markt gebracht werden. Der Yakuza-Titel versetzt Spieler in die Rolle von Kazuma Kiryu, der im Verlauf der Handlung zunächst ausschließlich seine japanischen Sprachkünste unter Beweis stellt.

So gab der Synchronsprecher Yong Yea auf Twitter bekannt, dass die englische Sprachausgabe des bevorstehenden “Like a Dragon Gaiden” erst nach der Veröffentlichung durch einen Patch hinzugefügt wird.

Einen Termin gibt es für die Veröffentlichung des englischen Sprachpaketes nicht. Zu Beginn wird das Spiel ausschließlich in Japanisch spielbar sein, jedoch werden englische Untertitel zur Verfügung stehen.

Englische Sprachausgabe für viele Fans überflüssig

Fans scheint der anfängliche Verzicht auf die englischsprachige Sprachausgabe wenig zu stören. “Mir persönlich ist das egal, da ich alle Yakuza-Spiele mit der japanischen Originalstimme spiele, aber das ist trotzdem eine seltsame Entscheidung“, schreibt ein Reddit-User.

Ein anderer: “Normalerweise gebe ich englischen Synchronisationen gerne eine Chance. Aber die Yakuza-Serie ist eine der wenigen Serien, bei denen ich mich für die japanische Synchronisation entscheide.”

Hervorgehoben wird in der Begründung, dass die Charaktere im Spiel so realistisch gestaltet seien, insbesondere auf Basis echter japanischer Schauspieler. Daher sei es unvorstellbar, sie Englisch sprechen zu hören.

Wiederkehrende Orte laut Debug-Menü

An anderer Stelle sickerte durch, dass in „Like a Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name“ wohl klassische Locations zurückkehren werden. So wurde der Titel auf der Brazil Game Show präsentiert. Und während keine neuen Spielszenen verwendet wurden, war Berichten zufolge kurz das Debug-Menü der Event-Demo sichtbar und gab Details preis.

Demnach könnte Kamurocho im neuen Spiel auftauchen, mit Versionen der Gegenwart und der Vergangenheit – letztere womöglich mit Rückblenden.

“Like a Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name” erzählt die Geschichte von Kazuma Kiryu, der sich entschied, seinen Tod vorzutäuschen und aus der Öffentlichkeit zu verschwinden, um seine Liebsten zu schützen.

“Für Fans, die die Serie seit Yakuza: Like a Dragon genossen haben, wird dieser Titel den besten Einblick in die Persönlichkeit von Kazuma Kiryu bieten. Wie wird sich seine Geschichte entfalten, während er gegen seine Feinde kämpft? Genießt die Kampf-Action und erlebt sie selbst”, so RGG Studio Director Masayoshi Yokoyama.

“Like a Dragon Gaiden” wird am 9. November 2023 für PS5, PS4, Xbox Series X/S, Xbox One und PC veröffentlicht.

