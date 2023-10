Tekken 8: Geschlossene Beta mit Verbesserungen und drei neuen Kämpfern gestartet

An diesem Wochenende erhalten ausgewählte Nutzer die Möglichkeit, einen aktuelleren Build von „Tekken 8“ zu spielen. So steht ab sofort die geschlossene Beta zum Anfang 2024 erscheinenden Fighting-Titel bereit.

Teilnehmen können Spielerinnen und Spieler auf dem PC, der PS5 und der Xbox Series X/S. Wer bereits am geschlossenen Netzwerk-Test teilgenommen hat, erhält automatisch Zugriff auf die Closed Beta. Wer sich hingegen auf der offiziellen Website für eine Teilnahme an der Beta registriert hat und ausgewählt wurde, sollte seinen Zugangscode am Donnerstag dieser Woche erhalten haben.

Offiziellen Angaben zufolge bietet die geschlossene Beta gegenüber dem Netzwerktest diverse Verbesserungen. Beispielsweise wurden das Heat-System und übermächtige Combos ein wenig entschärft.

Neue Kämpfer und eine Server-Downtime

Im Vergleich mit dem Netzwerktest sind allerdings nicht nur Verbesserungen enthalten. Zudem warten mit Azucena, Feng und Raven drei weitere Kämpfer auf ihren Einsatz. Diese gesellen sich zum bestehenden Line-Up, das sich aus diversen alten Bekannten wie Paul Phoenix, Kazuya Mishima, Ling Xiaoyu und Jin Kazama zusammensetzt. Hinzukommen mehrere Arenen, in denen die Kämpfe ausgetragen werden.

Die geschlossene Beta von „Tekken 8“ wird bis Montag, den 23. Oktober 2023 um 9 Uhr unserer Zeit zur Verfügung gestellt. Am morgigen Samstag Vormittag müssen sich Teilnehmer dabei mit einer Downtime arrangieren. Von 10 bis 13 Uhr werden die Server der geschlossenen Beta nämlich aufgrund von Wartungsarbeiten vom Netz gehen.

Im Vorfeld des Betastarts erreichte uns in dieser Woche ein mehr als 15 Minuten langes Video, das uns einen ausführlichen ersten Blick auf den neuen Modus „Arcade Quest“ ermöglichte. Solltet ihr das besagte Video verpasst haben, könnt ihr es euch hier anschauen.

Weitere Meldungen zu Tekken 8:

„Tekken 8“ erscheint am 26. Januar 2024 für den PC, die PlayStation 5 und die Xbox Series X/S. „Erlebe das nächste Kapitel der am längsten laufenden Geschichte mit 32 neu gestalteten, einzigartigen Kämpfern und meistere das brandneue Heat-System, um deine Gegner zu vernichten“, so Bandai Namco Entertainment.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Weitere Meldungen zu Tekken 8.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren