Ghostrunner 2: Season Pass-Inhalte vorgestellt

In der nächsten Woche wird "Ghostrunner 2" auf den Markt kommen. Kurz zuvor haben die Verantwortlichen auch die Inhalte des Season Passes angekündigt.

In wenigen Tagen werden 505 Games und One More Level „Ghostrunner 2“ auf den Markt bringen. Doch wie die Verantwortlichen mitgeteilt haben, wird das Actionspiel im Rahmen eines Season Passes einige weitere Inhalte erhalten.

Ein neuer Modus und viel Kosmetik für Ghostrunner

Unter anderem kann man sich zum Preis von 19,99 Euro auf einen neuen Spielmodus und vier kosmetische Pakete freuen. Den Anfang wird bereits am 7. Dezember 2023 das Eispaket machen, das drei Schwert-Skins, drei Hand-Skins sowie einen Motorrad-Skin in einem eisigen Stil mit sich bringen wird. Die drei weiteren kosmetischen Inhaltspakete, die allesamt drei Skins für das Schwert sowie die Hand und einen für das Motorrad beinhalten werden, sollen zu einem späteren Zeitpunkt erscheinen.

Bei dem neuen Spielmodus handelt es sich wiederum um „Endless Moto“. Konkrete Details wollten die Entwickler diesbezüglich noch nicht verraten. Die Veröffentlichung ist auch erst für 2024 geplant.

„Ghostrunner 2“ wird bereits am 26. Oktober 2023 für die PlayStation 5, die Xbox Series X/S und den PC (via Steam, Epic Games Store, GOG) erscheinen. Das Spiel ist in drei unterschiedlichen Editionen erhältlich:

Standard Edition zum Preis von 39,99 Euro inkl. Drachenschwert + Hand-Skin und Goldenes Schwert + Hand-Skin

zum Preis von 39,99 Euro Deluxe Edition zum Preos von 49,99 Euro inkl. Ahrimans Schwert + Hand-Skin, Modernes Energieschwert + Hand-Skin, Schmelzklingen-Schwert + Hand-Skin, Gotisches Blauschwert + Hand-Skin, Hand-Hologramm mit PSN-ID und den Inhalten der Standard Edition

zum Preos von 49,99 Euro Brutal Edition zum Preis von 69,99 Euro inkl. 48-stündigen Vorabzugang, Animiertes Wasserschwert + Hand-Skin, 24A-Motorrad-Skin, Season Pass und den Inhalten der Deluxe sowie Standard Editionen

zum Preis von 69,99 Euro

Weitere Meldungen zu Ghostrunner 2:

Wer bereits einen Eindruck von „Ghostrunner 2“ erhalten möchte, kann sich bereits eine Demoversion herunterladen und das Spiel auf Herz und Nieren testen. Weitere Nachrichten zum Spiel findet man bei Interesse in unserer Themenübersicht. Wenn ihr einen Ausblick auf die Season Pass-Inhalte erhaschen wollt, könnt ihr euch auch den neuen Trailer anschauen.

