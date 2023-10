Granblue Fantasy Versus Rising: Open Beta startet im November

„Granblue Fantasy: Versus Rising“ startet in seine zweite offene Beta. Der Fokus soll dieses Mal auf dem Crossplay liegen.

Cygames und Arc System Works laden alle Interessierten für die zweite offene Beta von „Granblue Fantasy: Versus Rising“ ein. Die Open Beta bietet Crossplay zwischen PS4, PS5 und PC. Sie wird vom 9. bis zum 12. November 2023 ablaufen, allerdings in zwei Sessions.

Solltet ihr euch also für den Titel interessieren, wäre die offene Beta eine gute Gelegenheit, in das Spiel zu schauen.

Alle wichtigen Informationen zur Open Beta

Die offene Beta ist dieses Mal dazu gedacht, die Crossplayfunktion des Spiels zu testen. Dadurch soll die Qualität von „Granblue Fantasy: Versus Rising“ zum Launch gesteigert werden.

Die erste Welle findet vom 10. November um 02:00 Uhr morgens bis zum 10. November um 01:00 Uhr morgens statt. An der zweiten Runde könnt ihr vom 12. November um 07:00 Uhr bis zum 13. November um 07:00 Uhr teilnehmen.

In der Open Beta wird es insgesamt 26 spielbare Charaktere geben. Eine Liste der Kämpfer und Kämpferinnen findet ihr hier:

Gran

Djeeta

Katalina

Charlotta

Lancelot

Percival

Ladiva

Metera

Lowain

Ferry

Zeta

Vaseraga

Narmaya

Soriz

Zooey

Cagliostro

Yuel

Anre

Eustace

Seox

Vira

Beelzebub

Belial

Avatar Belial

Anila

Siegfried

Als Spielmodi werden Casual Matches, Lobby Matches und der Trainingsmodus angeboten. Außerdem wird es eine Minispiel-Schlacht geben, bei der bis zu 30 Teilnehmer und Teilnehmerinnen gleichzeitig mitmachen können.

Während der Wartungsarbeiten und der Downtime ist es möglich, offline gegen Computergegner zu spielen.

Ihr benötigt kein PS Plus, um an der Open Beta teilzunehmen. Die Spieldaten aus der Open Beta werden nicht in die Vollversion übertragen. Für die Testversion müsst ihr 9,5 GB auf eurer PS5 und 8,9 GB auf eurer PS4 freimachen.

„Granblue Fantasy: Versus Rising“ erscheint am 30. November 2023 für die PlayStation 5, die PlayStation 4 und den PC (via Steam).

