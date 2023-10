Millionendeal: Atari übernimmt weiteren Entwickler

In der Videospielbranche kommt es zu einer weiteren Übernahme. Digital Eclipse erhält einen neuen Besitzer und gehört fortan zu Atari. Vor allem der Retro-Bereich soll davon profitieren.

Atari schnappt sich ein weiteres Studio und übernimmt den Entwickler Digital Eclipse. Bis zu 20 Millionen Dollar investiert der Publisher in das 1992 gegründeten Unternehmen mit Sitz in Kalifornien. Der Abschluss der Transaktion wird in den kommenden Tagen erwartet.

Die Vereinbarung zur Übernahme umfasst eine Summe von 6,5 Millionen Dollar über Geldmittel und Aktien, die zum Zeitpunkt des Abschlusses übergeben werden. Inbegriffen ist ebenfalls die Möglichkeit einer Gewinnbeteiligung von bis zu 13,5 Millionen Dollar, die in den nächsten zehn Jahren fällig wird. Die Auszahlung der Beträge erfolgt abhängig von der zukünftigen Leistung des Studios.

Wachstum im Retro-Bereich soll unterstützt werden

Digital Eclipse spezialisierte sich in den vergangenen Jahren auf das Remastering klassischer Spiele. Zu den jüngsten Projekten gehören die “Street Fighter: 30th Anniversary Collection”, die “Mega Man Legacy Collection” und die “Disney Classic Game Collection”.

Laut Atari soll die Akquisition „die Wachstumsstrategie im Retro-Bereich weiter unterstützen“. Schon Anfang des Jahres übernahm der Publisher den Retro-Remaster-Spezialisten Nightdive Studios.

Wade Rosen, Chairman und CEO von Atari, kommentierte den Deal wie folgt: “Sie haben eine tiefe Liebe und Respekt für die Geschichte der Spieleindustrie und sind bekannt für die Entwicklung von gefeierten Projekten, die auf historischen Franchises basieren.“

Digital Eclipse und Nightdive würden “perfekt zur DNA von Atari und zur neuen Zielsetzung” passen. Zusammen mit den Studios möchte Atari die Grenzen der Retro-Innovation verschieben.

Auch Mike Mika, Präsident und Creative Director von Digital Eclipse, meldete sich zu Wort. „Ich weiß, dass Atari unseren Ansatz weiterhin unterstützen wird und dass wir den Fans auch in den kommenden Jahren aufregende neue Projekte bieten werden.“

Schon die Erfahrung bei der Zusammenarbeit an “Atari 50: The Anniversary Celebration” sei eine Offenbarung gewesen. Weitere Erklärungen zur Übernahme hat das Studio hier zusammengefasst.

Mehr Meldungen zum Thema:

Verglichen mit der Übernahme von Activision Blizzard durch Microsoft und dem 3,6 Milliarden Dollar-Deal zwischen Bungie und Sony ist der Kauf von Digital Eclipse eine eher kleine Akquisition. Doch auch größere Übernahmen, bei denen Sony zu den Hauptakteuren gehören soll, werden Analysten zufolge in den kommenden Monaten folgen.

