UK-Charts: Marvel’s Spider-Man 2 rutscht weiter ab, während Super Mario Wonder dominiert

Die ersten Charts der Woche stammen einmal mehr aus Großbritannien und zeigen ein populäres Switch-Spiel an der Spitze. Das neuste Insomnaic-Projekt musste einen Platz abgeben.

Auch die neue Woche startet mit der Chart-Übersicht aus Großbritannien. Sie verrät, welche Spiele im dortigen Einzelhandel besonders häufig verkauft wurden. Die Ergebnisse lassen sich in der Regel grob auf den deutschen Markt übertragen, dessen Charts gegen Ende der Woche erwartet werden.

In der vergangenen Woche konnte sich der neuste Switch-Hit erneut den Spitzenplatz schnappen. Es ist “Super Mario Wonder”, das im Oktober auf einen Metascore von 92 kam und die Spitzenposition schon die dritte Woche für sich beanspruchen konnte.

“EA Sports FC 24” holte sich in der vergangenen Woche den zweiten Platz und sorgte dafür, dass für “Marvel’s Spider-Man 2” nur der dritte Rang blieb. Die Verkaufszahlen des zuletzt genannten Insomniac-Spiels gingen im Wochenvergleich um 40 Prozent zurück, wie sich den GfK-Daten entnehmen lässt.

Robocop: Rogue City konnte auf Platz 4 einsteigen

In der vergangenen Woche gab es in der Top 10 eine Neuerscheinung. “Robocop: Rogue City” konnte in der Debüt-Woche auf dem vierten Rang einsteigen, nachdem der Titel auf einen Metascore von 71 kam. Der User-Score liegt deutlich darüber.

Weitere Neuerscheinungen sind in den Top 20 vertreten, darunter “WarioWare: Move It”, “Star Ocean: The Second Story R” und “EA Sports WRC”.

“Metal Gear Solid: Master Collection Vol. 1” erlitt einen drastischen Rückgang und fiel von Platz 4 auf Rang 30, nachdem die Verkäufe um 85 Prozent nachgaben. Ähnlich erging es “Sonic Superstars”, das drei Wochen nach dem Release auf Platz 26 zurückfiel.

Andere Spiele konnten im britischen Einzelhandel von Rabatten profitieren. “Lego 2K Drive” verzeichnete einen Anstieg von 147 Prozent, hauptsächlich aufgrund der Verkäufe auf der Nintendo Switch. Die “Dark Souls Trilogy” erzielte ebenfalls einen Verkaufsanstieg von 106 Prozent aufgrund einer Preissenkung für die Xbox One.

Nachfolgend die britische Boxed-Top-10 der vergangenen Woche:

Rang Vorw. Spiel 1 1 Super Mario Bros Wonder 2 3 EA Sports FC 24 3 2 Spider-Man 2 4 Neu Robocop: Rogue City 5 6 Mario Kart 8 Deluxe 6 8 Hogwarts Legacy 7 9 Nintendo Switch Sports 8 5 Assassin’s Creed Mirage 9 10 Minecraft (Nintendo Switch) 10 14 Animal Crossing: New Horizons

Zu beachten ist: In den britischen Einzelhandels-Charts sind die digitalen Verkäufe nicht inbegriffen, sodass sich bezogen auf den Gesamtabsatz von Spielen ein etwas anderes Bild ergeben kann. Die europäischen Charts, die monatlich veröffentlicht werden, enthalten die digitalen Verkäufe in der Regel.

Weitere Meldungen zu UK-Charts.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren