Like a Dragon Gaiden: Ein Blick in die Vergangenheit – Trailer stellt uns Kazuma Kiryu vor

Kurz vor dem Release des Spin-offs versorgte uns Sega mit einem weiteren Trailer zu "Like a Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name". Dieses Mal dreht sich alles um den Protagonisten Kazuma Kiryu.

Ende der Woche erscheint mit „Like a Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name“ ein Spin-off, das uns vor Augen führt, wie es Kazuma Kiryu nach den Geschehnissen von „Yakuza 6: The Song of Life“ (2016) erging.

Zur Einstimmung auf den nahenden Release des Spin-offs versorgte uns Sega mit einem weiteren Trailer. In diesem dreht sich alles um den Protagonisten Kazuma Kiryu und dessen Vergangenheit. Nach den Geschehnissen von „Yakuza 6“ heuerte Kiryu als Agent bei der Daidoji-Fraktion an.

Als eines schicksalsträchtigen Tages die mysteriöse Homare Nishitani III auf den Plan tritt, wird das Leben des unfreiwilligen Helden ein weiteres Mal auf den Kopf gestellt.

Eigenen Angaben zufolge möchten die Entwickler der Ryu Ga Gotoku Studios mit dem Spin-off eine Brücke zwischen den Geschichten von „Yakuza 6: The Song of Life“ und „Yakuza 7: Like a Dragon“ schlagen.

Versprochen wird zum einen eine fünf Kapitel umfassende Geschichte. Hinzukommen die serientypischen Nebenaktivitäten und eine Rückkehr zum alten Kampfsystem, das sich an klassischen Brawlern orientiert.

Das sagen die internationalen Kritiken

Passend zum Release in dieser Woche erreichten uns am gestrigen Montag die internationalen Reviews zu „Like a Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name“. Diesen lässt sich entnehmen, dass wir uns auf ein Spin-off im typischen „Yakuza“-Stil freuen dürfen. Punkten kann der neue Titel der Ryu Ga Gotoku Studios demnach vor allem mit seiner spannenden Geschichte und den interessanten Charakteren.

Positiv hervorgehoben wurden zudem die abwechslungsreichen Nebenmissionen beziehungsweise optionalen Aktivitäten. Zu den größten Kritikpunkten gehört die Tatsache, dass die klassische Struktur der Reihe langsam aber sich in die Jahre kommt. Vor allem unter langjährigen Fans können sich daher Ermüdungserscheinungen breit machen.

Nach mehr als 40 Reviews liegt „Like a Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name“ auf Metacritic aktuell bei einer Durchschnittswertung von 79 Punkten.

„Like a Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name“ erscheint am 9. November 2023 für den PC, die PS4, die PS5, die Xbox One und die Xbox Series X/S.

