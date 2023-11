Like a Dragon Gaiden: Spin-off entstand laut Director Yokoyama quasi in Rekordzeit

In einem Interview blickte Studio-Director Masayoshi Yokoyama auf die Arbeiten an "Like a Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name" zurück. Wie es heißt, wurde das Spin-off in gerade einmal einem halben Jahr realisiert.

In wenigen Tagen erscheint mit „Like a Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name“ ein Spin-off, das eine Brücke zwischen den Geschehnissen von „Yakuza 6“ und „Yakuza 7“ schlagen wird.

In einem Interview blickte Masayoshi Yokoyama, der Studio-Director von Ryu Ga Gotoku, noch einmal auf die Arbeiten an dem Spin-off zurück. Wie Yokoyama ausführte, dachten die Entwickler zunächst darüber nach, „The Man Who Erased His Name“ in Form eines DLCs zu veröffentlichen, der uns verdeutlichen sollte, wie es dem Protagonisten Kazuma Kiryu nach den Ereignissen von „Yakuza 6: The Song of Life“ erging.

Allerdings kam das Team schnell zu dem Schluss, mit „The Man Who Erased His Name“ einen vollwertigen Titel abliefern zu wollen. Hier begann das Projekt bezüglich des Umfangs Fahrt aufzunehmen. Trotz allem gelang es den Ryu Ga Gotoku Studios, das Spin-off quasi in Rekordzeit zu realisieren.

Unter dem Strich betrug die Entwicklungsdauer laut Yokoyama nämlich nicht mehr als ein halbes Jahr.

Eine Rückblende war den Entwicklern zu wenig

Bei der Entwicklung von „The Man Who Erased His Name“ profitierte das Team von der Tatsache, dass das Spin-off quasi vom parallel entstehenden „Like a Dragon: Infinite Wealth“ abgeleitet wurde. Yokoyama weiter: „Es gibt keinen großen Unterschied zwischen Like a Dragon Gaiden und Like a Dragon 8. Damit meine ich, dass Like a Dragon Gaiden in gewisser Weise aus Like a Dragon 8 abgeleitet wurde.“

„Wir hätten Kiryus Vergangenheit einfach in einer 30-minütigen Rückblende in Like a Dragon 8 abhandeln können. Aber wir entschieden uns dazu, es als eigenes Spiel interessanter zu gestalten. So entstand das Projekt. Obwohl dies bedeutete, ein komplettes zusätzliches Spiel zu erstellen, nutzt es dennoch die gleiche Engine.“

„Daher haben wir uns gedacht: ‚Wir müssen es nicht von Grund auf neu erstellen‘ und beschlossen, es umzusetzen. Am Ende hat die Entwicklung etwa ein halbes Jahr gedauert“, ergänzte der Studio-Director.

Weitere Meldungen zum Thema:

„Like a Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name“ erscheint am kommenden Donnerstag, den 9. November 2023 für den PC, die PS4, die PS5, die Xbox One und die Xbox Series X/S.

„Like a Dragon: Infinite Wealth“ folgt am 26. Januar 2024.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Quelle: Automaton

Weitere Meldungen zu Like a Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren