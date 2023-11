PS5: Firmware-Update 23.02-08.20.02.06 mit Mini-Changelog veröffentlicht

Sony hat für die PS5 das System-Update 23.02-08.20.02.06 veröffentlicht. Es kann ab sofort heruntergeladen und installiert werden. Allerdings ist nicht im Detail bekannt, welche Änderungen und Verbesserungen vorgenommen werden.

Es scheint, dass das Firmware-Update, das etwa 851 MB groß ist, nicht zwingend erforderlich ist. Der Changelog ist überschaubar und beinhaltet den üblichen Verweis darauf, dass mit dem neusten PS5-Update die Systemleistung verbessert wird.

PS5-Update 23.02-08.20.02.06 – Changelog:

Diese Systemsoftware-Aktualisierung verbessert die Systemleistung.

Vermutlich handelt es sich um eine Aktualisierung zur Gewährleistung der Sicherheit, die das unbefugte Eindringen in das System der Konsole verhindern soll. Eine weitere Möglichkeit wäre eine finale Anpassung im Rahmen der Markteinführung der PS5 “Slim”. Der Verkauf beginnt in dieser Woche zunächst in den USA.

Gestartet werden kann die neuste Aktualisierung in den Einstellungen der PS5 via System > Systemsoftware > Update und Einstellungen der Systemsoftware. Konsolen, die sich im Standby befinden, könnten den Download bereits hinter sich gebracht haben.

Auch auf der offiziellen Firmware-Seite der PS5 darf der Download nach der dortigen Freischaltung bezogen und manuell auf die Konsole gebracht werden.

Sichtbare neue Features kamen mit dem neuen PS5-Update 23.02-08.20.02.06 nicht hinzu. Diese waren zuletzt ein Teil der Version 23.02-08.00.00.

Die im September veröffentlichte System-Aktualisierung lieferte weitere Optionen zur Barrierefreiheit. So kann etwa ein zusätzlicher DualSense als Hilfs-Controller zugewiesen werden. Ebenfalls wurden Optionen eingefügt, um “3D-Audio powered by Tempest 3D AudioTech” auf Dolby Atmos-kompatiblen HDMI-Geräten abspielen zu können. Weitere Informationen zum September-Update sind hier zusammengefasst.

Weitere Meldungen zur PS5:

PS5 Slim – Kleiner, leichter und mehr SSD-Speicher

Das größte Update des Monats stellt letztendlich die Konsole selbst dar. Vor einigen Wochen sorgte Sony für die Ankündigung der PS5 “Slim”, die offiziell auf den Namenszusatz verzichtet und die bisherige Konsole ersetzt. Das neue Modell ist kleiner und leichter. Gleichzeitig wurde eine Vergrößerung des SSD-Speichers vorgenommen.

Größte Neuerung der PS5 „Slim“ ist allerdings das abnehmbare Laufwerk, sodass die gleiche Konsole wahlweise mit oder ohne Disk-Funktion erworben werden kann. Ein Nachkauf des Laufwerks ist für 119,99 Euro möglich. Die Konsolenpreise bleiben identisch. Das heißt, die neue PS5 wird als Bundle mit Laufwerk für 549,99 Euro verkauft.

