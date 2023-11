The Legend of Zelda Film: Miyamoto über kreative Hürden und die eigene Verantwortung

The Legend of Zelda Film:

In dieser Woche kündigten Nintendo und Sony Pictures einen Live-Action-Kinofilm zur Kult-Serie "The Legend of Zelda" an. Wie Nintendos Mastermind Shigeru Miyamoto versicherte, sind sich die Macher der hohen Verantwortung bewusst und möchten auch langjährige Fans der Reihe mit dem Film begeistern.

Wie Nintendo und Sony Pictures in dieser Woche bekannt gaben, wird es sich bei „The Legend of Zelda“ um die nächste bekannte Videospielmarke handeln, die den Weg auf die große Leinwand findet.

Versprochen wird eine Live-Action-Verfilmung, an der „The Legend of Zelda“-Schöpfer Shigeru Miyamoto als Produzent mitwirkt. In einer Frage-und-Antwort-Runde mit Investoren sprach Miyamoto über den Film und wies darauf hin, dass er mit dem zweiten Produzenten Avi Arad bereits seit knapp zehn Jahren über einen Film zu den Abenteuern von Link und Co gesprochen hat.

Allerdings ging es den Verantwortlichen stets darum, sich die nötige Zeit zu nehmen. Zum einen mussten für die Realisierung der Verfilmung verschiedene kreative Hürden gemeistert werden.

Gleichzeitig möchten die kreativen Köpfe hinter dem Projekt gewährleisten, dass mit „The Legend of Zelda“ eine Film-Adaption wartet, die den hohen Erwartungen der Anhängerschaft gerecht wird.

Miyamoto über die Arbeiten am Kinofilm

Miyamoto weiter: „Ich weiß, dass wir eine extrem hohe Hürde haben, um einen Film zu produzieren, der die weltweite Fangemeinde nicht enttäuschen wird. Mit dieser Herausforderung im Hinterkopf habe ich dieses Projekt seit etwa zehn Jahren mit Avi Arad, dem Vorsitzenden von Arad Productions Inc., besprochen. Filme sind genau wie Spiele. Man muss viel Zeit damit verbringen, an ihnen zu arbeiten, bis man mit dem Ergebnis zufrieden ist.“

„Filme benötigen daher Sponsoren, die ihre volle Unterstützung bis zur Fertigstellung leisten können. Nintendo selbst fungiert als Sponsor für die Produktion unserer Filme. Um den Film zu produzieren, konnten wir eine Gruppe von Menschen zusammenstellen, die bereit sind, Zeit in die Produktion zu investieren, bis wir etwas haben, von dem wir überzeugt sind“, ergänzte Nintendos Designer-Legende.

„Beim Super Mario Bros. Film hatten Chris Meledandri, der Gründer und CEO von Illumination, und ich die kreative Kontrolle über alle Aspekte der Filmproduktion. Gemeinsam setzten wir die Produktion fort, bis wir zufrieden waren. Für den Live-Action-Film von The Legend of Zelda nehmen Avi Arad und ich uns ausreichend Zeit zur Vorbereitung. Wir hoffen, etwas Gutes zu veröffentlichen, das die Erwartungen aller erfüllen wird. Freut euch also darauf“, heißt es abschließend.

Weitere Meldungen zum Thema:

Da sich der Film noch in einem frühen Produktionsstadium befindet, ließen die Verantwortlichen offen, wann mit konkreten Details zur Handlung und den Inhalten zu rechnen ist.

Quelle: Nintendo

Weitere Meldungen zu The Legend of Zelda.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren