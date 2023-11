PlayStation Black Friday 2023: PS5, DualSense und Spiele zum Schnäppchenpreis

Der Black Friday 2023 steht bevor, was die weltweiten Händler mit allerlei Angeboten feiern. Auch PlayStation beteiligt sich an der Aktion, wie ein Blick auf den spanischen PlayStation Blog verdeutlicht.

Dort wird ein besonderer PS5-Preis beworben: So soll die Konsole mit Disk-Laufwerk vom 14. bis zum 27. November 2023 nur 429,99 Euro kosten. Der reguläre Preis der aktuellen Sony-Hardware liegt bei 549,99 Euro, womit sich ein Rabatt von 120 Euro ergibt.

Verkauft wird für diesen Preis die “alte” PS5, also nicht die Slim-Version, die in dieser Woche in den USA veröffentlicht wurde und dort im Paket mit “Call of Duty: Modern Warfare 3” für 499,99 US-Dollar angeboten wird.

Während die Ankündigung der Black Friday-Aktion für Deutschland noch aussteht, umfasst der Sale in Spanien weitere Angebote. Auch der DualSense-Controller wird im Aktionszeitraum in verschiedenen Editions günstiger verkauft und schlägt mit nur 49,99 Euro zu Buche. Das Controller-Bundle mit “EA Sports FC 24” soll 89,99 statt 119,99 Euro kosten.

DEAL: PS5-Bundle mit Modern Warfare 3 zum Schnäppchenpreis

In den USA ist der reduzierte Preis für den DualSense bereits gültig. In Deutschland wird der PS5-Controller bei PlayStation Direct weiterhin mit dem herkömmlichen Betrag gelistet.

Black Friday bei PlayStation: PS5-Spiele im Angebot

Ebenfalls werden während der Black Friday-Aktion von PlayStation allerlei Spiele günstiger verkauft, darunter die nachfolgend aufgelisteten PS5-Games:

Horizon Forbidden West für 39,99 € (bisher 59,99 €)

für 39,99 € (bisher 59,99 €) Horizon Forbidden West Complete Edition für 49,99 € (bisher 69,99 €)

für 49,99 € (bisher 69,99 €) Gran Turismo 7 für 39,99 € (bisher 79,99 €)

für 39,99 € (bisher 79,99 €) God of War Ragnarök für 49,99 € (bisher 79,99 €)

für 49,99 € (bisher 79,99 €) The Last of Us Part 1 für 49,99 € (bisher 79,99 €)

für 49,99 € (bisher 79,99 €) Marvel’s Spider-Man Miles Morales für 29,99 € (bisher 59,99 €)

für 29,99 € (bisher 59,99 €) Marvel’s Spider-Man Miles Morales Ultimate Edition für 49,99 € (bisher 79,99 €)

für 49,99 € (bisher 79,99 €) Uncharted: Legacy of Thieves Collection für 19,99 € (bisher 49,99 €)

für 19,99 € (bisher 49,99 €) Ratchet & Clank: A Dimension Apart für 39,99 € (bisher 79,99 €)

für 39,99 € (bisher 79,99 €) Returnal für 39,99 € (bisher 79,99 €)

für 39,99 € (bisher 79,99 €) Destruction AllStars für 9,99 € (bisher 19,99 €)

für 9,99 € (bisher 19,99 €) Ghost of Tsushima Directors Cut für 39,99 € (bisher 79,99 €)

für 39,99 € (bisher 79,99 €) Death Stranding Directors Cut für 19,99 € (bisher 49,99 €)

für 19,99 € (bisher 49,99 €) Demon’s Souls für 39,99 € (bisher 79,99 €)

für 39,99 € (bisher 79,99 €) Sackboy: A Big Adventure für 29,99 € (bisher 69,99 €)

Vergleichbare Preisaktionen gelten für PS4-Spiele und sogenannte PlayStation-Hits. Und auch PSVR-Besitzer sollen nicht zu kurz kommen. Unter anderem sind Titel wie “Until Dawn: Rush of Blood“, ”Arizona Sunshine” und „Firewall: Zero Hour VR“ für jeweils 9,99 Euro dabei.

Die komplette Spieleübersicht finden Interessenten auf dem spanischen PlayStation Blog.

Das könnte euch ebenfalls zum Thema interessieren:

Laut PlayStation gelten die genannten Preise bei teilnehmenden Verkaufsstellen und bei PlayStation Direct. Sobald für Deutschland eine Bestätigung folgt, erfahrt ihr es auf PLAY3.DE.

Weitere Meldungen zu Black Friday, PS5.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren