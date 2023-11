Die Sims 5: Entwicklerin nennt Inspirationsquellen für den Multiplayer

Für den geplanten Multiplayer lässt sich das Entwicklerteam von "Animal Crossing" und "Among Us" inspirieren. Darüber sprach Lyndsay Pearson in einer kürzlich ausgestrahlten Podcast-Folge.

Lyndsay Pearson ist der kreative Kopf hinter der „Die Sims“-Reihe. Im One More Life Podcast wurde sie nun gefragt, ob der fünfte Hauptteil wirklich einen Multiplayer enthalten wird. Darauf deuteten schon ein Interview des Geschäftsführers von EA und ältere Stellenanzeigen hin.

Die Maxis-Entwicklerin bestätigte dieses Vorhaben: „Wir wollen auf jeden Fall einen Multiplayer einführen.“

Allerdings soll es kein Online-Modus in der groß angesiedelten „Spring in eine Welt voller Fremder„-Manier sein. Stattdessen geht es darum, wie der Spieler mit seinen Freunden zusammenspielen kann.

„Da gibt es viele verschiedene Möglichkeiten, also erforschen wir viele verschiedene Bereiche, denn gemeinsames Spielen kann so viele verschiedene Dinge bedeuten“, erklärt Pearson.

Neue Funktionen sollen sich „simsig“ anfühlen

Pearson machte klar, dass sich jegliche neue Funktionen „simsig“ anfühlen sollen. Davon ist auch der Multiplayer betroffen. Es gilt herauszufinden, wie das Team „ein bisschen von diesem Chaos, von diesem Spaß und von dieser Positivität“ zusammenbringen kann. Und zwar auf eine Weise, die sich „simsig“ anfühlt.

Für brauchbare Ideen lässt sich das zuständige Entwicklerteam auch von bekannten Spiele-Hits inspirieren. Zwei davon sind die Lebenssimulation „Animal Crossing“ und „Among Us“.

Was Pearson speziell an „Animal Crossing“ fasziniert: „Wir haben in den letzten Jahren von Animal Crossing gesehen, wie Leute Wege zum gemeinsamen Spielen erfunden haben, die das Spiel nicht speziell unterstützt, aber sie haben sich Schnitzeljagden ausgedacht, oder … Leute, die Talkshows in Animal Crossing veranstaltet haben, das finde ich unglaublich.“

„Among Us“ beschreibt Pearson als „diese Art von Mysterium, über das man aber reden oder es lösen muss.“ Hier fragt sich die Entwicklerin, wie die „Sims“-Version davon aussehen könne.

In allgemeiner Hinsicht soll „Die Sims 5“ die bewährte Formel modernisieren: „Wir behalten das Herzstück von Die Sims bei, versuchen aber, neue Wege zu finden, um es den Spielern näher zu bringen und ihnen Dinge zu bieten, die sie bei den Sims noch nie gesehen haben.“

Hierbei überdenken die Entwickler einige Grundpfeiler der Lebenssimulation-Reihe. Genauere Details erfahrt ihr in zukünftigen Ankündigungen. Sobald es so weit ist, erfahrt ihr sie umgehend auf PLAY3.

