PS Plus Extra/Premium: November-Spiele für PS4 und PS5 freigeschaltet

PS Plus Extra und Premium umfassen im November 2023 weitere Neuzugänge für PS4 und PS5. Nach der Ankündigung am vergangenen Mittwoch können die Downloads ab sofort gestartet werden.

Inhaber einer PlayStation Plus-Mitgliedschaft können jeden Monat eine Reihe weiterer Spiele in Anspruch nehmen, die in eine der Bibliotheken des Abodienstes aufgenommen werden. Und auch heute kam Nachschub hinzu.

Sony hat die Neuzugänge für PS Plus Extra und Premium freigeschaltet. Inbegriffen sind Spiele wie „Dragon’s Dogma: Dark Arisen“ und „Dead Island: Riptide Definitive Edition“, die einst für die PS4 veröffentlicht wurden und dank der Abwärtskompatibilität auch auf der PS5 genutzt werden können.

Explizit für die neue Sony-Konsole wurde hingegen “Teardown” entwickelt, das bereits seit der vergangenen Woche zum Download bereitsteht und direkt zum Launch in die Extra-Stufe aufgenommen wurde.

PS Plus Extra und Premium im November

Die komplette Übersicht über die neuen PS Plus-Spiele der Stufen Extra und Premium listet alle Spiele des neuen Monats auf:

PS Plus Extra:

Teardown | PS5

Dragon’s Dogma: Dark Arisen | PS4

Mobile Suit Gundam: Extreme vs. Maxi Boost On | PS4

Dead Island: Riptide Definitive Edition | PS4

Superliminal | PS4, PS5

Eiyuden Chronicle: Rising | PS4, PS5

Nobunaga’s Ambition: Taishi | PS4

Alternate Jake Hunter: Daedalus The Awakening of Golden Jazz | PS4

River City Melee Mach!! | PS4

PS Plus Premium:

Grandia | PS4, PS5

Jet Moto | PS4, PS5

Up | PS4, PS5

Klonoa Phantasy Reverie Series | PS4/PS5

PaRappa the Rapper 2 | PS4

Mit einer aktiven Mitgliedschaft können die gelisteten Spiele uneingeschränkt genutzt werden, allerdings nur bis zum Wegfall aus den Bibliotheken. Denn hin und wieder werden einige Games entfernt.

Auch heute trifft es zuvor verfügbare PS Plus-Bestandteile. Eine Auflistung der entfernten PS Plus Extra/Premium-Spiele hält die verlinkte Meldung bereit.

PS Plus: Premium-Abonnenten dürfen GotY-Anwärter testen

Die PS Plus Essential-Neuzugänge für November sind bereits seit zwei Wochen verfügbar. Mit dabei ist unter anderem die „Mafia 2: Definitive Edition“.

PS Plus im Dezember 2023

Ganze elf PS Plus-Monate liegen in diesem Jahr quasi hinter uns. Und im bevorstehenden Dezember bringt Sony vor dem Jahreswechsel die finalen Spiele in die Bibliotheken von Essential, Extra und Premium.

Die Termine lassen sich üblicherweise vorhersagen. PS Plus Essential-Spiele werden am ersten Dienstag eines Monats veröffentlicht und am Mittwoch der Vorwoche angekündigt. In den zwei darauffolgenden Wochen sind Extra und Premium an der Reihe. Nachfolgend die mutmaßlichen Termine.

PS Plus-Termine für Essential, Extra und Premium:

Essential-Ankündigung am 29. November

Essential-Freischaltung am 5. Dezember

Extra/Premium-Ankündigung am 13. Dezember

Extra/Premium-Freischaltung am 19. Dezember

PS Plus Premium Dezember: Erste Spiele möglicherweise geleakt

PlayStation Plus schlägt abgesehen von besonderen Angeboten mit bis zu 151,99 Euro pro Jahr zu Buche. Für diesen Betrag gibt es die Premium-Mitgliedschaft. Der Essential-Einstieg gelingt mit 71,99 Euro pro Jahr. Alle Bestandteile der Mitgliedschaften sind auf der offiziellen PlayStation Plus-Seite zusammengefasst.

