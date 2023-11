PlayStation VR2: Neues Fantasy-Spiel Arken Age angekündigt

In letzter Zeit wurden zahlreiche neue Spiele für Sonys PS VR2 vorgestellt. So erscheint passend zum Kino-Erfolg ein neues „Five Nights at Freddy’s“-Spiel. Das deutsche Entwicklerstudio Toplitz arbeitet wiederum an einer adaptierten Fassung ihres Aufbauspiels „Medieval Dynasty“ speziell für das Headset. Jetzt wurde mit „Arken Age“ zusätzlich noch ein Fantasy-Titel für die Virtual Reality Brille angekündigt.

Erster Trailer gibt Einblicke in Arken Age

Der zweiminütige Ankündigungs-Trailer zu „Arken Age“ gibt erste Einblicke in das Gameplay des Titels. So schlägt sich der Protagonist durch zahlreiche Gegnerhorden und wird in fordernden Bosskämpfen auf die Probe gestellt. Dabei werden viele verschiedene Nah- und Fernkampfwaffen im Trailer vorgestellt, die alle benutzt werden können, um Gegnern den Garaus zu machen.

Das kanadische VR-Studio Vitruvius schreckt auch nicht vor einem hohen Gewaltgrad zurück. So können Gegner zum Beispiel einzelne Körperteile verlieren.

Worum geht es in Arken Age?

In „Arken Age“ erkunden Spieler den Bio-Chasm, ein terraformiertes Reich, das von einem göttlichen Wesen geschaffen wurde, um eine wertvolle Energiequelle zu fördern. Aufgrund des plötzlichen Kontaktverlusts mit dem Schöpfer namens „Großer Arborist“ und eines überraschenden Überfalls auf die Welt versucht der Protagonist, die Invasoren zurückzuschlagen und dem Verschwinden des Großen Arborists auf den Grund zugehen.

Die Story ist allerdings eher nebensächlich. Die Entwickler machen klar, dass die actiongeladenen Kämpfe gegen die verschiedenen Aliens in der über zehnstündigen Einzelspielerkampagne im Vordergrund stehen. Zusätzlich wird es ein Crafting-System geben. Mit gesammelten Materialien können in Werkstätten neue und mächtige Waffen hergestellt werden.

Wann erscheint Arken Age?

„Arken Age“ soll im ersten Quartal des Jahres 2024 für die PS VR2 veröffentlicht werden. Dabei muss erwähnt werden, dass neben dem Headset zusätzlich auch noch die PlayStation 5 Konsole benötigt wird. Zudem erscheint der Titel für PC-VR-Headsets via Steam.

