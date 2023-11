PS5 Slim: Europa-Verkauf steht bevor – PS Plus-Leaker nennt ersten Termin

Nach dem Marktstart der PS5 Slim in den USA scheint es auch in Europa loszugehen. Erste Händler listen das neue Modell. Und der bekannte PS Plus-Leaker kann zumindest für Frankreich einen Termin nennen.

Nach der Markteinführung in den Vereinigten Staaten erreicht die PS5 Slim den europäischen Handel. Einen offiziellen Starttermin scheint es nicht zu geben. Allerdings gehen immer mehr Händler dazu über, die neue Version der Erfolgskonsole zu listen und teils auch zu verkaufen.

Insbesondere in Spanien und Portugal tauchte die PS5 Slim in ersten Produktkatalogen auf. Zu den Händlern gehören El Corte Inglés, GAME und Carrefour Spain. Die meisten von ihnen geben den 24. November 2023 als voraussichtliches Veröffentlichungsdatum an.

PS Plus-Leaker nennt Termin für Frankreich

Während der von den Händlern erwähnte Termin nicht von Sony bestätigt wurde, lohnt ein Blick auf das Kleingedruckte der Black-Friday-Aktion. Dort heißt es in der französischen Ankündigung der PS5-Bundle-Rabatte, dass das Aktionsende am 30. November 2023 erfolgt. Gleichzeitig werden PS5-Konsolen mit Chassis D explizit von der Aktion ausgeschlossen.

Das lässt vermuten, dass Sony mit der Verfügbarkeit der PS5 Slim bis zum 30. November 2023 rechnet. Denn beim Chassis-D-Modell handelt es sich um das neue Modell.

Billbil-kun scheint zumindest für den französischen Markt mehr zu wissen. So berichtet der Leaker, der regelmäßig die PS Plus-Spiele vorhersagt und auch zu verschiedenen Spielen richtige Aussagen traf, dass es in Frankreich losgeht. So sollen erste Händler heute – also am 23. November 2023 – damit beginnen, die PS5 Slim zu verkaufen.

Das gelte für beide Modelle, also mit und ohne Disk-Laufwerk im Lieferumfang. Das Verfügbarkeitsdatum der Konsolen könne aber von Händler zu Händler unterschiedlich sein, so der Leaker weiter.

Lesenswert: PS5 Slim – Spezifikationen in der Übersicht – CPU, GPU, SSD

Auch in Deutschland begannen erste Händler damit, die PS5 zu listen, darunter Natgames. Ausgegangen wird von einem Launch am 1. Dezember 2023. Dieses Datum wurde zuvor vom niederländischen Arm der Handelskette Media Markt geleakt.

Bei Media Markt Deutschland, Amazon und Co tut sich hingegen noch nichts, sodass abzuwarten bleibt, ob in den kommenden Tagen entsprechende Vorbereitungen getroffen werden. Bei PlayStation Direct ist die PS5 Slim samt Laufwerk gelistet, aber noch ohne Bestellmöglichkeit. “Kommt bald”, heißt es dort lediglich.

Von importierten Geräten, die auf eBay verkauft werden, ist aufgrund des mutmaßlich bevorstehenden Verkaufsstarts in Europa abzusehen, da in bestimmten Fällen hohe Zollgebühren obendrauf kommen können.

Lohnt der Kauf der PS5 Slim?

Die neue Konsole ist kleiner und deutlich leichter als die zuvor veröffentlichten Revisionen. Ebenfalls ist der SSD-Speicherplatz mit 1 TB größer als beim Launch-Modell der PS5.

Ein weiterer Vorteil der neuen Konsole: Das Laufwerk ist abnehmbar, sodass Käufer, die sich zunächst für die Digital-Option entscheiden, später ein Disk-Laufwerk nachkaufen können. Es kostet einzeln 129,99 Euro.

PS5 Slim: Video zeigt wichtiges Detail zur Registrierung des Disk-Laufwerks

Ob der Kauf derzeit lohnt, ist letztendlich eine individuelle Frage. Veröffentlicht wird die PS5 Slim für 549,99 Euro mit Disk-Laufwerk und für 449,99 Euro als Digitalversion. Im Rahmen der Black-Friday-Deals wird die “alte” Standardkonsole mit Laufwerk und Spiel schon für weniger als 480 Euro angeboten, darunter:

Da es keine Leistungsunterschiede gibt, bietet der Griff zum bisherigen Modell reichlich Sparmöglichkeit. Eine Auflistung der Bundle-Angebote halten wir in dieser Meldung bereit. Es wird aber nicht wenige Spieler geben, die das neuste Produkt neben dem TV stehen haben wollen.

