Bayonetta: Kamiya äußert sich zur Zukunft der Reihe

Wie im September bereits angekündigt wurde, hat der "Bayonetta"-Schöpfer Hideki Kamiya das Studio PlatinumGames im Oktober verlassen. In einem Video gab der Entwickler nun an, dass er seine Vision für das beliebte Hexen-Abenteuer damit wohl "zu Grabe tragen" muss.

Der japanische Entwickler Hideki Kamiya zählte 2006 zu den Mitgründern des Studios PlatinumGames. Er wirkte bei dem Unternehmen unter anderem bei „Astral Chain“, „Sol Cresta“ und dem 2017 von Microsoft gecancelten „Scalebound“ mit. Am besten bekannt ist Kamiya aber wohl als Schöpfer der „Bayonetta“-Reihe.

Im vergangenen September teilte PlatinumGames mit, dass der Entwickler das Unternehmen am 12. Oktober verlassen werde. In einem neuen YouTube-Video sprach Kamiya nun über die Zukunft der „Bayonetta“-Reihe, die er ursprünglich als ganze Serie an Spielen geplant hatte.

„Diejenigen, die die Rechte an der IP besitzen, werden sie wahrscheinlich weiterführen“

In seinem jüngsten Video auf seinem YouTube-Kanal stellte sich der Entwickler als „arbeitsloser Mann Hideki Kamiya“ vor. Er beantwortete einige Fragen seiner Leser über mögliche Sequels zu beliebten Spielen aus seiner Capcom-Zeit, wie er mit Langeweile am Arbeitsplatz umgeht und eben zu der „Bayonetta“-Reihe. Unter anderem stellte er klar, dass er, wie von vielen Fans anscheinend falsch verstanden wurde, sehr wohl an dem 2022 erschienenen „Bayonetta 3“ beteiligt war. So war er der Director beim ersten Spiel und fungierte bei den kommenden Teilen als eine Art Supervisor.

Ein Zuschauer sendete die Frage ein, wie es nach dem Weggang von Kamiya wohl mit dem „Bayonetta“-Franchise weitergehen würde. „Wie ich bereits erklärt habe, habe ich an Bayonetta 1, 2, 3 und Origins gearbeitet“, antwortete der japanische Entwickler. „Ich habe in verschiedenen Interviews darüber gesprochen, dass die Bayonetta-Reihe aus insgesamt neun Episoden bestehen würde und dass ich das Franchise als Bayonetta-Saga ausbauen wollte. Aber es sieht so aus, als müsste ich die komplette Saga mit ins Grab nehmen.“

„Es ist eine Schande“, so Kamiya weiter. „Es ist ja nicht so, dass ich die Bayonetta-IP besitzen würde. Aber ich nehme an, dass diejenigen, die sie besitzen, sie wahrscheinlich weiterführen werden.“

Hideki Kamiya sprach in seinem Video unter anderem auch darüber, dass die Fans eher nicht mit Kollaborationen mit anderen beliebten Entwicklern rechnen sollten. Eine Zusammenarbeit mit Yoko Taro oder Hideo Kojima wäre laut Kamiya „eine Katastrophe“.

