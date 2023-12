PS5 Super-Slim: Tüftler zeigt, wie eine PlayStation-Mini aussehen könnte

Der YouTuber Not From Concentrate war mit dem Design der neuen PS5 Slim nicht zufrieden und schritt deshalb selbst zur Tat. Mit einem neuen Gehäuse und einem verbesserten Kühlkonzept gelang ihm eine erstaunliche Reduktion der Größe.

Mittlerweile steht fest, dass die PS5 Slim die alte Hardware vollkommen ersetzen wird. Die neue Konsole ist nicht nur um einiges schmaler und kompakter, sondern bietet auch ein Disk-Laufwerk, das von der Konsole entkoppelt werden kann.

Doch trotz des neuen Designs war einem Tüftler selbst diese Variante nicht klein genug, weshalb er selbst die Initiative ergriff.

Inoffizielle PS5 Mini erinnert an Nintendo Wii

Der YouTuber Not From Concentrate, auch bekannt als NFC, war nicht zufrieden mit dem Design der PS5 Slim. Also machte es sich der Tüftler zur Aufgabe, eine noch kleinere Version von Sonys Konsole zu entwickeln.

„Ich bin enttäuscht, dass Sony meine Erwartungen nicht erfüllt hat. Also habe ich beschlossen, es einfach selbst zu machen“, sagt NFC am Anfang des Videos.

Dabei nutzt er ein eigens entworfene Mini-Gehäuse als Ausgangspunkt, das er mit den serienmäßigen PS5-Teilen versah. Zusätzlich nutzte der Bastler 20 selbst hergestellte Komponenten.

Mit Abmaßen von 239mm x 200mm x 69mm kommt sein Modell der ehemaligen Nintendo Wii sehr nahe und sieht ihr durch das rechteckige Design auch noch recht ähnlich. Dadurch wird eine Reduktion der Größe von 60 Prozent im Vergleich zur originalen PS5 erreicht.

Das ist noch einmal doppelt so klein wie die Slim. Die Mini-PS5 besitzt ein externes Laufwerk und ein integriertes Dock zum Laden der DualSense-Controller.

Lüfter bietet am meisten Einsparungspotenzial

„Mein größter Kritikpunkt an der PS5? Der Lüfter. Er ist gigantisch“, erklärt der YouTuber. Durch eine Kombination eines Blackridge-Kühlers und eines PC-Lüfters gelang es NFC, die Konsole maßgeblich kompakter zu gestalten. Außerdem änderte er das Design der Platten, die das Motherboard halten, um die Kühlfähigkeit weiter zu verbessern.

Im direkten Vergleich mit der PS5 verzeichnet die Mini-PS5 nur geringfügig schlechtere Werte. Der gesamte Umbauprozess und weitere technische Daten sind im Video von NFC zu sehen.

