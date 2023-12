PS Plus Extra/Premium: Dezember-Ankündigung steht bevor – Termin und Uhrzeit

PS Plus Extra/Premium:

PS Plus Extra und Premium im Dezember 2023 steht bevor. Die Termine für die Ankündigung und Freischaltung können vorhergesagt werden. Schon am Mittwoch sollten Abonnenten die Augen offenhalten.

Was der Dezember für PS Plus Extra und Premium zu bieten hat, ist nicht bekannt.

PlayStation Plus startet in dieser Woche in das Jahresfinale. Denn die Ankündigung der letzten Neuzugänge des Zwölfmonatszeitraums steht bevor.

Sollte Sony das gewohnte System beibehalten, wovon auszugehen ist, lassen sich das Datum und die Uhrzeit für PS Plus Extra und Premium im Dezember vorhersagen – sowohl in Bezug auf die Ankündigung als auch auf die Freischaltung.

PS Plus Extra und Premium – Dezember-Termine in der Übersicht

Mit seltenen Ausnahmen werden PS Plus Essential-Spiele am ersten Dienstag eines Monats freigeschaltet und am Mittwoch der vorherigen Woche angekündigt.

Nach den zwei für die Grundstufe reservierten Wochen folgen in einem identischen Rhythmus die Ankündigungen und Freischaltungen für PS Plus Extra und Premium. Daraus resultieren die folgenden Dezember-Termine.

Ankündigung von PS Plus Extra und Premium im Dezember:

Datum: Mittwoch, 13. Dezember 2023

Mittwoch, 13. Dezember 2023 Uhrzeit: Voraussichtlich um 17:30 Uhr

Freischaltung von PS Plus Extra und Premium im Dezember:

Datum: Dienstag, 19. Dezember 2023

Dienstag, 19. Dezember 2023 Uhrzeit: Voraussichtlich gegen 11:00 Uhr

Erstes PS Plus Premium-Spiel könnte bekannt sein

Oft werden die PS Plus-Spiele eines neuen Monats im Vorfeld geleakt. Während es zu den Essential-Spielen des Monats Dezember im Vorfeld ruhig blieb, könnte der bekannte Leaker “billbil-kun” für die eine oder andere Quasi-Bestätigung der bevorstehenden Games sorgen. Zuletzt sagte er auch die Ankündigung des Remakes von „Brothers: A Tale of Two Sons“ korrekt voraus.

Das erste Spiel für PS Plus Premium im Dezember könnte aber auch unabhängig vom Insider feststehen. So sorgte eine Einstufung in Taiwan für die mutmaßliche Bestätigung, dass ein beliebter “Star Wars”-Klassiker in die Sammlung aufgenommen wird.

Im Dezember könnte ein „Star Wars“-Klassiker in die Klassiker-Bibliothek von PS Plus Premium wandern.

Im Gegenzug verschwinden im Dezember einige Spiele aus den Bibliotheken, wie die nacholgend verlinkte Übersicht verdeutlicht.

Zum Thema – PS Plus Extra/Premium: Diese Spiele werden im Dezember entfernt

PS Plus Essential-Spiele für Dezember zum Download

Während noch offen ist, was der Dezember für Mitglieder der PS Plus-Stufen Extra und Premium zu bieten hat, können die Essential-Spiele seit der vergangenen Woche geladen werden.

Aufgenommen wurden „Lego 2K Drive“, “Powerwash Simulator” und “Sable”. Weitere Details zum Essential-Angebot sind hier zusammengefasst.

Die nächste Spieleankündigung für die Grundstufe erfolgt noch vor dem Jareswechsel: So werden die Januar-Neuzugänge für PS Plus Essential voraussichtlich am 27. Dezember 2023 enthüllt.

Zum Thema – PS Plus: Season of Play mit Gewinnspielen, Rabatten und allerlei Aktivitäten angekündigt

PlayStation Plus schlägt mit bis zu 151,99 Euro pro Jahr zu Buche. Für diesen Betrag gibt es die höchste Stufe Premium. Inbegriffen sind der Klassikerkatalog, das Cloud-Streaming und Testversionen von Spielen.

Hinzugesellen sich die Inhalte der vorherigen Stufen, darunter der Spielekatalog (ab Extra) und die monatlichen Spiele (ab Essential), um nur zwei Beispiele zu nennen. Weitere Details zum Abodienst sind auf der offiziellen Webseite von PlayStation zusammengefasst.

Weitere Meldungen zu Playstation Plus.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren