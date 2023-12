US-Charts: Wird Hogwarts Legacy das erfolgreichste Spiel des Jahres?

Das Rollenspiel „Hogwarts Legacy“ war vor Release im Februar von zahlreichen Kontroversen rund um J.K. Rowling geprägt. Dennoch entwickelte es sich in kürzester Zeit zu einem großen Erfolg für Warner Bros. Games. Auch uns hat der Titel im Test durchaus beeindruckt. Und erste Gerüchte über ein Sequel kamen auf.

Zum Jahresende könnte es zudem nochmal richtig spannend werden. Denn der Titel liefert sich in den US-Verkaufscharts ein Kopf-an-Kopf-Rennen mit dem Shooter „Call of Duty: Modern Warfare 3“.

Kann Hogwarts Legacy den ersten Platz verteidigen?

„Hogwarts Legacy“ belegt auf 2023 bezogen aktuell den ersten Platz der erfolgreichsten Videospiele in den USA. Das geht aus einer Statistik des Marktforschungsinstituts Circana hervor.

Allerdings bleibt abzuwarten, ob sich das Spiel gegen das kürzlich erschienene „Call of Duty: Modern Warfare 3“ durchsetzen kann. Der Titel war das erfolgreichste Videospiel im November und katapultierte sich zudem direkt auf Platz zwei der Liste für das gesamte Jahr 2023.

Die Statistik zeigt den Stand vom 25. November 2023. Demnach bleibt „Call of Duty“ etwas mehr als ein Monat, um das Rollenspiel zu überholen. Sollte sich an der Spitze nichts mehr ändern, könnte in den USA erstmals seit 2008 ein Spiel jenseits von “Call of Duty” oder “GTA” die Jahresrangliste der erfolgreichsten Spiele anführen.

Die Erhebung von Circana misst den jeweiligen Umsatz der Titel. Außerdem sind die digitalen Verkäufe bei manchen Titel nicht enthalten. Sämtliche Erweiterungen sind ebenfalls nicht in die Bestenliste eingeflossen.

Auch Spider-Man 2 ist mit dabei

Das Bronzetreppchen holt sich Nintendo mit „The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom“. Der einzige PlayStation-First-Party-Titel in den Top 20 ist „Marvel’s Spider-Man 2“, der sich den vierten Platz schnappt.

Vergeblich sucht man allerdings nach dem Spiel des Jahres „Baldur’s Gate 3“ und auch „Alan Wake 2“ ist trotz des Lobs und zahlreicher Auszeichnungen nicht in der Liste zu finden.

Auf Nachfrage erklärte der Circana-Analyst Mat Piscatella dazu: „Schaut euch besser die Engagement-Charts an, um zu sehen, was die Leute spielen. Die Verkaufscharts spiegeln nur digitale Verkäufe der Mitglieder des Digital Leader Panels wider.“

Verkaufs-Charts aus aller Welt:

Die Top 10 erfolgreichsten Spiele des Jahres 2023

Die folgenden zehn Spiele waren in den USA im Jahr 2023 basierend auf dem von Circana gewerteten Dollarumsatz bis zum 25. November am erfolgreichsten. Die komplette Top 20 wurde auf Twitter/X veröffentlicht.

Rang Spiel 1 Hogwarts Legacy 2 Call of Duty: Modern Warfare 3 3 The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom* 4 Marvel’s Spider-Man 2 5 Madden NFL 24 6 Diablo 4 7 Call of Duty: Modern Warfare 2 8 Star Wars: Jedi Survivor 9 Moral Kombat 1 10 Starfield

*) ohne Digitalverkäufe (Stand: November 2023)

Quelle: Circana (via X/Twitter)

