Sand Land: Frischer Gameplay-Trailer zeigt den Uniride

Das Action-Rollenspiel "Sand Land" hat einen neuen Gameplay-Trailer erhalten, mit dem man uns das Uniride in Aktion zeigt.

Bandai Namco Entertainment präsentiert uns einen weiteren Gameplay-Trailer zu dem kommenden Action-Rollennspiel „Sand Land“, das sich für die PlayStation 5, die PlayStation 4, die Xbox Series X/S sowie den PC in Entwicklung befindet. Mit dem neuen Video stellt man uns den Uniride vor.

Auf der Suche nach der Wasserquelle

Bei „Sand Land“ handelt es sich um die Umsetzung eines Mangas des „Dragon Ball“-Schöpfers Akira Toriyama. Die Spieler erleben die Geschichte einer diversen Gruppe an Gefährten, die aus einem menschlichen Sheriff, einem dämonischen Dieb sowie dem Prinzen Beelzebub besteht. Sie befinden sich auf der Suche nach der Legendären Quelle. Nur sie kann die trockene und durstige Welt wieder mit Wasser füllen.

Für die Entwicklung zeigt sich ILCA verantwortlich. Das Studio hatte in der Vergangenheit unter anderem „Dragon Quest XI: Echoes of an Elusive Age“ und „One Piece Odyssey“ erschaffen. Während die beiden Abenteuer auf ein rundenbasiertes Kampfsystem setzten, wird „Sand Land“ actionlastiger ausfallen.

Allerdings haben die Verantwortlichen weiterhin keinen konkreten Erscheinungstermin für „Sand Land“ bekanntgegeben. Dementsprechend bleibt abzuwarten, ob das Abenteuer im nächsten Kalenderjahr in den Handel kommt. Sobald weitere Details mitgeteilt werden, bringen wir euch auf den aktuellen Stand. Doch hier ist zunächst der neue Gameplay-Trailer:

