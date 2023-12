CES 2024: Sony-Pressekonferenz im Livestream – Datum und Uhrzeit

Das Messejahr 2024 startet mit einer neuen Ausgabe der Consumer Electronics Show – kurz CES. Während Videospiele meist eine eher untergeordnete Rolle spielen, kam es in den vergangenen Jahren auch zu Präsentationen, die für die Videospielbranche relevant waren.

Bestes Beispiel ist Sony. Das japanische Unternehmen gab der PlayStation-Sparte während der CES 2023 reichlich Raum für Produktvorstellungen, darunter das Virtual-Reality-Headset PlayStation VR2.

Sony-Pressekonferenz für CES 2024 angekündigt

Sony ist auch 2024 wieder dabei und wird am 9. Januar auf der CES 2024 neue Produkte vorstellen. Interessenten können sich die Präsentation live über das Internet anschauen, was in Deutschland allerdings einer Nachtschicht gleichkommt.

Wann wird die CES-Pressekonferenz ausgestrahlt?

Datum: 9. Januar 2024

9. Januar 2024 Uhrzeit: 2 Uhr nachts

Verfolgt werden kann der Livestream über den nachfolgend eingebetteten YouTube-Player:

Zum erneuten CES-Besuch schreibt das Unternehmen: „Sony stellte 1977, also vor sechsundvierzig Jahren, zum ersten Mal auf der CES aus. Seitdem ist die CES ein wichtiger Treffpunkt für Sony, um seine neuesten Technologien und Initiativen vorzustellen und der Welt verschiedene Botschaften zu vermitteln.“

Auf der CES 2024 möchte das Unternehmen verschiedene Technologien und Initiativen zur Unterstützung von Kreativen vorstellen, basierend auf Sonys Ziel, „die Welt mit Emotionen zu füllen, durch die Kraft von Kreativität und Technologie“.

Das wurde auf der CES 2023 gezeigt

Wie anfangs erwähnt, war PlayStation im vergangenen Jahr ein prominentes Thema. Während der rund 35 Minuten langen Übertragung wurde zunächst der mittlerweile gestartete „Uncharted“-Film vorgestellt. Ebenfalls zur Sprache kamen „Twisted Metal“ und „Ghost of Tsushima“.

Die First-Party-Studios waren ein Thema, bevor der bald ausscheidende PlayStation-CEO Jim Ryan auf das Virtual-Reality-Headset PlayStation VR2 einging. Es kam im Februar 2023 auf den Markt. Ebenfalls zu sehen waren Spiele, die mit dem Headset kompatibel sind.

Zum Thema: PlayStation VR2 – Gameplay-Eindrücke und technische Details von der CES 2023

Auch die anderen Sparten von Sony waren auf der CES 2023 präsent. Das gilt beispielsweise für Sonys Vorstoß in das Automobilgeschäft. Angeschaut werden kann die komplette Pressekonferenz des Vorjahres hier.