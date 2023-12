PS4 & PS5: Neuerscheinungen im Januar in der Übersicht

Im ersten Monat des neuen Jahres buhlen mehrere neue PlayStation 4- und PlayStation 5-Spiele um eure Gunst. Welche Titel genau den Weg in den deutschen Handel finden, das verraten wir euch wie gewohnt in unserer Übersicht.

Der erste Monat des neuen Jahres ist so gut wie da und damit dürfen sich Gaming-Fans erneut auf allerlei Neuveröffentlichungen freuen, die ihren Weg auf PS4 und PS5 finden werden. Auf welche potenziellen Highlights ihr euch in den kommenden Tagen und Wochen freuen könnt, verraten wir euch wie immer nachfolgend in unserer kleinen Monatsübersicht.

Bulletstorm VR (PS5)

Release: 18. Januar 2024

Protagonist Grayson strandet auf dem lebensfeindlichen Planeten Stygia, doch das soll sich für ihn gewissermaßen als Glücksfall erweisen. Der Kommandant seiner einstigen Einheit, einer Gruppe von Auftragsmördern, befindet sich ebenfalls an diesem Ort. Grayson wittert nun seine Chance, endlich Rache üben und seinen Ex-Befehlshaber ausschalten zu können.

In „Bulletstorm VR“ könnt ihr die brutalen Gefechte noch intensiver erleben.

Nachdem der brachiale Ego-Shooter bereits für PlayStation 3 und PlayStation 4 erschienen ist, findet er in Form von „Bulletstorm VR“ nun seinen Weg auf die PlayStation 5. Wie der Titelzusatz bereits andeutet, ist die Schießbude mit PlayStation VR 2 kompatibel, weshalb ihr die blutigen Gefechte noch intensiver erleben könnt als auf den alten Konsolen. Mit im Paket enthalten sind darüber einige komplett neue Inhalte.

Prince of Persia: The Lost Crown (PS4, PS5)

Release: 18. Januar 2024

Der junge Krieger Sargon ist Mitglied der Unsterblichen, einer Eliteeinheit des persischen Königshofs. Nach einer erfolgreichen Schlacht wird der Thronfolger jedoch entführt und Sargon sowie seine Freunde müssen den Prinzen von Persien zurückholen.

Allerdings müssen sie dafür den Berg Qaf betreten, einen heiligen wie gleichermaßen mystischen Ort, an dem die Zeit selbst außer Kontrolle geraten zu sein scheint. Kann Sargon den Prinzen retten?

„Prince of Persia: The Lost Crown“ markiert die Rückkehr der ikonischen Spieleserie.

Mit dem 2D-Action-Adventure „Prince of Persia: The Lost Crown“ feiert die legendäre Spielereihe ihr großes Comeback. In der verschachtelten Spielwelt muss Sargon neue Kräfte und Ausrüstungsgegenstände erlangen, um seine Mission erfolgreich abschließen zu können. Falls ihr noch mehr zu Spiel erfahren möchtet, lest euch gerne unseren Preview-Artikel durch.

The Last of Us Part 2 Remastered (PS5)

Release: 19. Januar 2024

Fünf Jahre nach ihrer gefährlichen Odyssey durch die Überreste der Vereinigten Staaten haben sich Ellie und Joel in der Siedlung Jackson niedergelassen. Dort führen sie inzwischen ein weitestgehend ruhiges, fast schon normales Leben. Nach einem schockierenden Ereignis beginnt Ellie jedoch eine brutale Jagd, um andere Überlebende zur Strecke zu bringen.

„The Last of Us Part 2 Remastered“ erscheint exklusiv für die PlayStation 5.

Naughty Dogs Meisterwerk findet mit „The Last of Us Part 2 Remastered“ seinen Weg auf die PlayStation 5. Passend hierzu bietet die Neuauflage mehrere technische Verbesserungen, etwa eine native 4K-Ausgabe sowie VRR-Unterstützung. Des Weiteren sind ebenfalls komplett neue Inhalte enthalten, etwa der Roguelike-Modus „Kein Zurück“ und einstmals verworfene Levels.

Like a Dragon: Infinite Wealth (PS4, PS5)

Release: 26. Januar 2024

Im neuesten Ableger der „Yakuza“-Reihe treffen die beiden Hauptcharaktere Ichiban Kasuga und Serienurgestein Kazuma Kiryu erstmals aufeinander. Ob etwa das Schicksal für das Zusammentreffen dieser beiden legendären Helden verantwortlich ist? Das erfahrt ihr, wenn ihr euch auf der wunderschönen Insel Hawaii und in Japan ganz genau umschaut.

Kazuma und Ichiban treffen in „Like a Dragon: Infinite Wealth“ erstmals aufeinander.

Wie schon im direkten Vorgänger erwartet euch auch in „Like a Dragon: Infinite Wealth“ der bewährte Mix aus Action, Erkundung und allerlei abgedrehten Momenten. Die Kämpfe laufen wie zuvor wieder rundenbasiert ab – sofern ihr das möchtet.

Diesmal ist es nämlich möglich, auf Wunsch die Kämpfe in klassischer „Yakuza“-Manier in Echtzeit auszutragen. Zudem spielen die Skills eurer Spielfiguren eine wichtige Rolle, mit denen ihr euch an jeden Feind anpassen könnt.

Tekken 8 (PS5)

Release: 26. Januar 2024

Die Saga der Mishima-Blutlinie wird um einen neuen Eintrag erweitert: Nachdem Kazuya seinen Vater Heihachi Mishima aus dem Weg geräumt hat, greift er weiterhin nach der Weltherrschaft. Sein Sohn Jin ist nun gezwungen, sich seinem Vermächtnis zu stellen. Er verbündet sich mit seiner lange verschollenen Mutter, um seinen Vater irgendwie aufzuhalten.

Reina gehört zu den Neuzugängen in „Tekken 8“.

„Tekken 8“ erweitert das bekannte Kampfsystem des Prügelspiel-Hits um das neue Heat System, das zu einer noch aggressiveren Spielweite einlädt. Generell sollen die Kämpfe noch rasanter ausfallen als im Vorgänger, auch dank der Rückkehr der klassischen Rage Arts. Wir hatten bereits die Gelegenheit, das Titel ausführlich anspielen zu können. Wie uns unsere Zeit mit dem Fighting-Game gefallen hat, erfahrt ihr in unserem Vorschau-Artikel.

Weitere Neuerscheinungen im Januar:

Micro Machines: Mini Challenge Mayhem (Release: 4. Januar 2024)

Top Racer Collection (Release: 11. Januar 2024)

War Hospital (Release: 11. Januar 2024)

Bahnsen Knights (Release: 17. Januar 2024)

The Cub (Release: 19. Januar 2024)

Apollo Justice: Ace Attorney Trilogy (Release: 25. Januar 2024)

Touhou Luna Nights (Release: 25. Januar 2024)

Under Night In-Birth II Sys:Celes (Release: 25. Januar 2024)

Dark Light (Release: 30. Januar 2024)

The Lost Legends of Redwall: The Scout Anthology (Release: 30. Januar 2024)

Rugby 24 (Release: 30. Januar 2024)

Speed Crew (Release: 31. Januar 2024)

Werdet ihr euch eines der neuen PS4-/PS5-Spiele im Dezember holen?

