Star Wars Outlaws: Disney Park liefert Hinweis auf den Releasezeitraum

Mit "Star Wars: Outlaws" entsteht bei Ubisoft Massive ein Open-World-Abenteuer in der Welt der legendären Sternenkriege. Während Ubisoft bisher nur von einem Release im Jahr 2024 spricht, wurde ein Disney Park im Rahmen eines Blog-Eintrags ein wenig konkreter.

Zu den potenziellen Software-Highlights des Jahres 2024 gehört der Open-World-Titel „Star Wars: Outlaws“, der sich aktuell bei Ubisoft Massive in Entwicklung befindet.

Einen handfesten Termin spendierte Ubisoft dem ambitionierten Projekt noch nicht und spricht lediglich von einem geplanten Release in diesem Jahr. Ein wenig konkreter wurde da ein Disney Park, der in einem Blog-Eintrag darauf hinweist, dass wir uns möglicherweise noch ein wenig in Geduld üben müssen.

So ist in dem besagten Blog-Eintrag von einem Release „Ende des Jahres“ die Rede, was den Gedankengang nahe legt, dass die Verantwortlichen einen Release im diesjährigen Weihnachtsgeschäft anpeilen.

Ubisoft bestätigte das Ganze bislang allerdings nicht.

Der erste Open-World-Titel im Star Wars-Universum

In der offiziellen Ankündigung von „Star Wars: Outlaws“ betonten die Entwickler, dass wir es hier mit dem ersten Open-World-Titel im Universum von „Star Wars“ zu tun haben. Wir schlüpfen in die Rolle von Kay Vess, einer aufstrebenden Schurkin. Zusammen mit ihrem Begleiter Nix sucht Kay nach Mittel und Wegen, sich ein Leben in Freiheit aufzubauen.

Zu den Besonderheiten von „Outlaws“ gehört laut Ubisoft Massive die Tatsache, dass wir diverse Planeten in der gesamten Galaxie erkunden können. Darunter aus den Filmen bekannte Schauplätze sowie brandneue Himmelskörper und Ortschaften. Trotz der komplett neuen Geschichte und Schauplätze legen die Autoren großen Wert auf den Kanon des „Star Wars“-Universums.

Das von ihnen verfolgte Ziel: Eine glaubwürdige „Star Wars“-Erfahrung abzuliefern, die die Spielerinnen und Spieler sowohl mit ihrer spannenden Geschichte als auch den vielseitigen Charakteren begeistert.

„Star Wars: Outlaws“ erscheint für den PC, die PS5 und die Xbox Series X/S. Ende Oktober gab Ubisoft bekannt, dass das Unternehmen einen „großen Titel“ auf das Geschäftsjahr 2024/2025 (1. April 2024 – 31. März 2025) verschob.

Schnell spekulierte die Community, dass es sich dabei um „Star Wars: Outlaws“ handeln könnte.

