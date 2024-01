Outcast 2 A New Beginning: Gameplay-Präsentation zeigt Gegner, Jetpack und Umgebungen

Outcast 2 A New Beginning:

Ein neues Video zu „Outcast 2: A New Beginning“ gewährt Einblicke in die Spielwelt des Open-World-Titels samt Gameplay. Thematisiert werden dabei die Fortbewegung, der Kampf sowie verschiedene Locations und Gegner.

Zu „Outcast 2: A New Beginning“ kann ein neues Video gestartet werden, das umfangreiche Einblicke in die Spielwelt des Open-World-Titels gewährt und reichlich Gameplay demonstriert.

Die rund 15 Minuten lange Gameplay-Präsentation stammt von Gameinformer und zeigt einen großen Teil des erkundungslastigen Titels, einschließlich der Fortbewegung und des Kampfes. Ebenfalls sind mehrere Locations und Gegner ein Thema des unten eingebetteten Clips.

Verborgene Tempel und gefährliche Tiere

In „Outcast 2: A New Beginning“ haben Spieler die Möglichkeit, eine breite Palette von Fähigkeiten sowohl für den Kampf als auch für die Erkundung einzusetzen. Dazu gehört eine Flugmechanik, die ebenfalls Teil der Gameplay-Präsentation ist.

Spieler übernehmen in der Handlung die Rolle von Cutter Slade, einem früheren Navy-SEAL, der laut Entwickler weiterhin den trockenen Humor aus den Neunzigern beibehält. Allerdings hat sich die Welt um ihn herum verändert und auch er ist von diesen Veränderungen betroffen.

Versprochen wird mit „Outcast 2: A New Beginning“ eine offene Welt, in der Spieler mit ihrem Jetpack gleiten können und in der Lage sind, dutzende Module zu einer besonderen Waffe zu kombinieren.

„Erkunde die Welt ohne Grenzen und stoße auf verborgene Tempel und gefährliche Tiere. Hilf den Talanern bei der Befreiung ihrer Dörfer und vernichte deine Gegner mit Naturgewalten“, so die Macher.

„Outcast 2: A New Beginning“ entführt Spieler in eine recht bunte Fantasywelt.

Für die Entwicklung des Titels schloss sich das Original-Team hinter „Outcast“ zusammen. Der Soundtrack stammt von Lennie Moore.

Angekündigt wurde „Outcast 2: A New Beginning“ schon 2021 während einer Präsentation von THQ Nordic. Es ist die Fortsetzung eines der ersten Open-World-Titel in 3D, die vor dem Debüt von Spielen wie „Grand Theft Auto 3“ veröffentlicht wurden.

„Outcast 2: A New Beginning“ erscheint am 15. März 2024 für PC, PS5 und Xbox Series X/S. Nachfolgend können die heutigen Gameplay-Szenen gestartet werden:

