Outcast – A New Beginning: Der Planet Adelpha präsentiert sich im neuen Trailer

Outcast - A New Beginning:

Das Action-Adventure "Outcast: A New Beginning" zeigt sich in einem neuen Trailer. Damit reisen wir schon einmal vorab nach Adelpha!

Im Rahmen des gestrigen Digital Showcases haben THQ Nordic und Appeal Studios einen neuen Trailer zu dem kommenden Action-Adventure „Outcast: A New Beginning“ veröffentlicht. Nachdem man den Titel bisher als „Outcast 2: A New Beginning“ vermarktete, hat man offiziell die Zahl entfernt.

Cutter Slade kehrt zurück!

In dem neuen Abenteuer, das einen voraussichtlich bis zu 35 Stunden beschäftigen soll, wird man in der Rolle des ehemaligen Navy SEALs Cutter Slade nach Adelpha reisen. Die Talaner wurden versklavt und die Welt wurde ihrer natürlichen Ressourcen beraubt. Und wie Cutter Slade herausfindet, ist auch seine Vergangenheit mit der einfallenden Roboterarmee verbunden. So macht er sich auf diesen wundervollen und zugleich überaus gefährlichen Planeten ein weiteres Mal zu retten.

Die Spieler werden sich auf modulare Waffen, Schilder und mächtige Talaner-Kräfte verlassen können, während sie mit einem Jetpack durch die Welt springen, gleiten und sprinten. Auch im Kampf wird das Jetpack von Nutzen sein, um auszuweichen oder von oben auf die Gegner zu krachen.

Ihr könnt die Welt von Adelpha in eurer eigenen Geschwindigkeit erkunden. Jedoch solltet ihr stets strategisch denken, wenn ihr auf feindliche Konvois oder Basen stößt. Schließlich seid ihr stets in der Unterzahl. Die gesamte Welt ist miteinander verbunden, sodass ihr Dörfern beim Wiederaufbau helft, die Natur sowie die lokale Wirtschaft unterstützt und stets die eigenen Kräfte erweitert.

Weitere Meldungen zu Outcast A New Beginning:

„Outcast: A New Beginning“ befindet sich für die PlayStation 5, die Xbox Series X/S sowie den PC in Entwicklung. Einen Erscheinungstermin haben die Verantwortlichen noch nicht verraten. Jedoch gewährt uns der neue Trailer bereits einen Blick auf den Planeten Adelpha.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Weitere Meldungen zu Outcast 2: A New Beginning.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren