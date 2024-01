PSN Store-Sale: Last Minute – Spiele mit Bestpreis fallen aus den Angeboten

Im PlayStation Store werden wöchentlich neue Angebote freigeschaltet. Doch oft handelt es sich um wiederkehrende Preissenkungen oder um Spiele, die weniger zufriedenstellend sind. Allerdings finden sich auch unter den PSN-Deals gelegentlich empfehlenswerte Games, die zum Bestpreis angeboten werden.

Das gilt beispielsweise für “Star Wars Jedi: Survivor”. Der im April veröffentlichte Sci-Fi-Titel kostet im PlayStation Store dank eines Rabattes nur 39,99 Euro. Im Digital-Shop von PlayStation ist es der bisherige Bestpreis.

Günstiger kommen Spieler davon, die sich die Disk zulegen. Bei Amazon wurde der Preis der PS5-Fassung zeitweise auf 34,99 Euro gesenkt. Spieler ohne Disk-Laufwerk haben davon jedoch recht wenig.

Elden Ring, It Takes Two und mehr

Ein weiteres Beispiel ist “Elden Ring”. Hier sank der Preis im PlayStation Store auf 35,99 Euro. Günstiger war der From-Software-Blockbuster im PSN noch nicht zu haben. Gleiches gilt für „Dead Space“. Das im Januar 2023 veröffentliche Remake kostet aktuell nur 31,99 Euro, womit Kunden 60 Prozent sparen. Beim vorherigen Sale waren es vier Euro mehr.

“It Takes Two”, eines der besten Koop-Spiele der vergangenen Jahre, ist ebenfalls im Sale vertreten. Mit 9,99 Euro wurde im PlayStation Store der bisherige Bestpreis erreicht. Gleiches gilt für “Moss: Buch 2”, das zeitweise 15,39 Euro kostet. PlayStation-Plus-Abonnenten zahlen sogar nur 14,29 Euro.

Nachfolgend sind aktuelle PSN-Angebote aufgelistet, die zwei Kriterien erfüllen: Im PlayStation Store wurde der bisherige Bestpreis erreicht und der Metascore liegt im Fall der PlayStation-Version bei mindestens 85.

Der Haken an der Sache: In den meisten Fällen sind die Deal-Preise nur noch heute gültig, sodass Interessenten die reduzierten Beträge lediglich in den nächsten Stunden in Anspruch nehmen können.

*) Noch bis zum 18. Januar 2024 im Sale

Falls die aufgelisteten Spiele nicht auf euer Interesse stoßen oder ihr sie bereits besitzt: Die aktuell laufenden Sales im PlayStation Store bieten viel mehr Auswahl. Dazu gehören hunderte Angebote, über die wir schon am Mittwoch berichteten.

Weitere Meldungen zu Playstation Store.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren